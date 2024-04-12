https://ria.ru/20240412/finlyandiya-1945209605.html

Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве

Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве - РИА Новости, 11.05.2024

Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве

Президент Финляндии Александер Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября, сообщает в пятницу МИД страны. РИА Новости, 11.05.2024

2024-04-12T15:03

2024-04-12T15:03

2024-05-11T09:47

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября, сообщает в пятницу МИД страны. "Президент назначил советника по иностранным делам Марью Лийвалу главой представительства Финляндии в Москве с 1 сентября 2024 года", – сказано в пресс-релизе. Сейчас должность посла Финляндии в России занимает Антти Хелантеря, назначенный в 2020 году. Его полномочия истекают 31 августа. Лийвала занимала должность руководителя Восточного департамента МИД Финляндии и советника по иностранным делам, а также работала в посольстве в Москве и 2008-2012 годах. Была послом по особым поручениям в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

https://ria.ru/20240507/granitsa-1944396860.html

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Дарья Буймова

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