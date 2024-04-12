Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 12.04.2024 (обновлено: 09:47 11.05.2024)
https://ria.ru/20240412/finlyandiya-1945209605.html
Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве
Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве - РИА Новости, 11.05.2024
Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве
Президент Финляндии Александер Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября, сообщает в пятницу МИД страны. РИА Новости, 11.05.2024
2024-04-12T15:03
2024-05-11T09:47
в мире
финляндия
москва
россия
антти хелантеря
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября, сообщает в пятницу МИД страны. "Президент назначил советника по иностранным делам Марью Лийвалу главой представительства Финляндии в Москве с 1 сентября 2024 года", – сказано в пресс-релизе. Сейчас должность посла Финляндии в России занимает Антти Хелантеря, назначенный в 2020 году. Его полномочия истекают 31 августа. Лийвала занимала должность руководителя Восточного департамента МИД Финляндии и советника по иностранным делам, а также работала в посольстве в Москве и 2008-2012 годах. Была послом по особым поручениям в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
https://ria.ru/20240507/granitsa-1944396860.html
https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html
финляндия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, москва, россия, антти хелантеря
В мире, Финляндия, Москва, Россия, Антти Хелантеря
Президент Финляндии одобрил назначение Лийвалы послом в Москве

Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб одобрил назначение Марьи Лийвалы послом Финляндии в Москве с 1 сентября, сообщает в пятницу МИД страны.
"Президент назначил советника по иностранным делам Марью Лийвалу главой представительства Финляндии в Москве с 1 сентября 2024 года", – сказано в пресс-релизе.
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Финляндия может открыть границу с Россией
7 мая, 13:39
Сейчас должность посла Финляндии в России занимает Антти Хелантеря, назначенный в 2020 году. Его полномочия истекают 31 августа.
Лийвала занимала должность руководителя Восточного департамента МИД Финляндии и советника по иностранным делам, а также работала в посольстве в Москве и 2008-2012 годах. Была послом по особым поручениям в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МИД Финляндии упразднит российский департамент
1 февраля, 14:21
 
В миреФинляндияМоскваРоссияАнтти Хелантеря
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала