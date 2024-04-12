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Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 12.04.2024 (обновлено: 13:32 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html
Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине
Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине
Бельгия пока участвует в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на самолетах F-16, поставки таких машин из... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:48
2024-04-12T13:32
в мире
бельгия
украина
брюссель
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бельгия пока участвует в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на самолетах F-16, поставки таких машин из Бельгии Украине могут произойти не раньше следующего года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе премьер королевства Александр де Кроо. "Что касается F-16, Бельгия – часть коалиции по подготовке пилотов, там также используются наши самолеты… Поставки F-16 в целом (другими странами - ред.) могут начаться уже в следующем месяце. Что касается именно бельгийских F-16, то они нам пока нужны самим. Начиная со следующего года у нас начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее бельгийское правительство должно будет принимать соответствующее финальное решение", - сказал он. Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
https://ria.ru/20240411/aviabomby-1939347599.html
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в мире, бельгия, украина, брюссель, александр де кроо, владимир зеленский, людивин дедондер, нато, f-16, f-35
В мире, Бельгия, Украина, Брюссель, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Людивин Дедондер, НАТО, F-16, F-35, Специальная военная операция на Украине
Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине

Премьер де Кроо: Бельгия может поставить F-16 Украине в следующем году

© Фото : Operation Guardian FalconИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Operation Guardian Falcon
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бельгия пока участвует в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на самолетах F-16, поставки таких машин из Бельгии Украине могут произойти не раньше следующего года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе премьер королевства Александр де Кроо.
«
"Что касается F-16, Бельгия – часть коалиции по подготовке пилотов, там также используются наши самолеты… Поставки F-16 в целом (другими странами - ред.) могут начаться уже в следующем месяце. Что касается именно бельгийских F-16, то они нам пока нужны самим. Начиная со следующего года у нас начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее бельгийское правительство должно будет принимать соответствующее финальное решение", - сказал он.
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Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБельгияУкраинаБрюссельАлександр де КрооВладимир ЗеленскийЛюдивин ДедондерНАТОF-16F-35
 
 
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