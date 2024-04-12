Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине
Премьер де Кроо: Бельгия может поставить F-16 Украине в следующем году
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Бельгия пока участвует в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на самолетах F-16, поставки таких машин из Бельгии Украине могут произойти не раньше следующего года, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе премьер королевства Александр де Кроо.
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"Что касается F-16, Бельгия – часть коалиции по подготовке пилотов, там также используются наши самолеты… Поставки F-16 в целом (другими странами - ред.) могут начаться уже в следующем месяце. Что касается именно бельгийских F-16, то они нам пока нужны самим. Начиная со следующего года у нас начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее бельгийское правительство должно будет принимать соответствующее финальное решение", - сказал он.
Бельгия пока не определилась окончательно, сможет ли передать собственные самолеты украинским военным. Этот вопрос вызвал оживленные споры, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что вопрос поставок бельгийских F-16 Украине будет решать правительство Бельгии не ранее 2025 года. По словам главы минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
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