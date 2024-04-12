https://ria.ru/20240412/evrosoyuz-1939550188.html

В ЕС начнут обсуждать идею по передаче Киеву доходов от российских активов

В ЕС начнут обсуждать идею по передаче Киеву доходов от российских активов - РИА Новости, 12.04.2024

В ЕС начнут обсуждать идею по передаче Киеву доходов от российских активов

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:19

2024-04-12T11:19

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, следует из повестки предстоящего заседания. Заседание начнется в 15.00 по местному времени (16.00 мск). Накануне высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК в настоящее время обсуждается на техническом уровне в рабочей группе, но его согласование можно ждать уже в апреле. Источник пояснил, что нынешнее решение по доходам от российских активов не требует согласования с партнерами по G7. Он также не исключил, что впоследствии часть доходов может быть потенциально использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины. "Решение и постановление Совета ЕС относительно чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для поддержки Украины", - значится в повестке заседания постпредов ЕС. Этот пункт стоит в числе требующих предварительной дискуссии, следовательно для его утверждения послами может понадобиться несколько заседаний. Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240318/protsenty-1934104720.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934516284.html

https://ria.ru/20240402/aktivy-1937326793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, g7, киев, в мире