В ЕС начнут обсуждать идею по передаче Киеву доходов от российских активов
Постпреды ЕС 15 апреля начнут согласовывать идею по использованию активов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник 15 апреля начнут процедуру согласования предложения Еврокомисии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, следует из повестки предстоящего заседания.
Заседание начнется в 15.00 по местному времени (16.00 мск).
Накануне высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК в настоящее время обсуждается на техническом уровне в рабочей группе, но его согласование можно ждать уже в апреле. Источник пояснил, что нынешнее решение по доходам от российских активов не требует согласования с партнерами по G7. Он также не исключил, что впоследствии часть доходов может быть потенциально использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины.
"Решение и постановление Совета ЕС относительно чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для поддержки Украины", - значится в повестке заседания постпредов ЕС.
Этот пункт стоит в числе требующих предварительной дискуссии, следовательно для его утверждения послами может понадобиться несколько заседаний.
Еврокомиссия и глава евродипломатии в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.