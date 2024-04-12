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Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата - РИА Новости, 12.04.2024
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Религия
 
08:52 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html
Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата
Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата - РИА Новости, 12.04.2024
Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту)... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:52
2024-04-12T08:52
религия
эстония
москва
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила в среду, что не будет разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы" это сделать. "Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр. В среду сайт ЭПЦ сообщил о состоявшемся накануне заседании комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей, на заседании Ляэнеметс озвучил точку зрения ведомства "на сложившуюся острую ситуацию в связи с заявлениями Всемирного русского народного собора", который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот же день ЭПЦ опубликовала послание о своем положении "в кризисной ситуации между государством и Церковью". ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.
https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html
https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html
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эстония, москва, московский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Эстония, Москва, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат "террористическим"

© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила в среду, что не будет разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы" это сделать.
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"Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр.
В среду сайт ЭПЦ сообщил о состоявшемся накануне заседании комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей, на заседании Ляэнеметс озвучил точку зрения ведомства "на сложившуюся острую ситуацию в связи с заявлениями Всемирного русского народного собора", который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот же день ЭПЦ опубликовала послание о своем положении "в кризисной ситуации между государством и Церковью".
ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.
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