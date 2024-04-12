Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата
Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат "террористическим"
© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила в среду, что не будет разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы" это сделать.
"Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр.
В среду сайт ЭПЦ сообщил о состоявшемся накануне заседании комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей, на заседании Ляэнеметс озвучил точку зрения ведомства "на сложившуюся острую ситуацию в связи с заявлениями Всемирного русского народного собора", который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот же день ЭПЦ опубликовала послание о своем положении "в кризисной ситуации между государством и Церковью".
ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.