https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html

Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата

Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата - РИА Новости, 12.04.2024

Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту)... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:52

2024-04-12T08:52

2024-04-12T08:52

религия

эстония

москва

московский патриархат

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR) заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. Эстонская православная церковь (ЭПЦ) сообщила в среду, что не будет разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), поскольку "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы" это сделать. "Учитывая имеющийся контекст, у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр. В среду сайт ЭПЦ сообщил о состоявшемся накануне заседании комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей, на заседании Ляэнеметс озвучил точку зрения ведомства "на сложившуюся острую ситуацию в связи с заявлениями Всемирного русского народного собора", который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот же день ЭПЦ опубликовала послание о своем положении "в кризисной ситуации между государством и Церковью". ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.

https://ria.ru/20240407/pribaltika-1938118970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония, москва, московский патриархат, русская православная церковь, религия