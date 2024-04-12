Рейтинг@Mail.ru
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/es-1939610602.html
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России - РИА Новости, 12.04.2024
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:01
2024-04-12T14:01
экономика
россия
германия
москва
владимир путин
politico
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны считают, что он мешает им снизить зависимость от энергоресурсов из РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии. Как отмечает издание, соседние с ФРГ страны полагают, что закон, принятый в 2022 году, приводит к росту цен и мотивирует их покупать более дешевые российские энергоресурсы. "Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка", - приводит газета слова анонимного чиновника. Он добавил, что, если Германия не отменит налог или не уменьшит его, судебный иск может подан "в течение следующих нескольких месяцев". В свою очередь, представитель министерства экономики Германии заявил Politico, что налог на хранение газа не подразумевает дискриминацию и взимается одинаковым образом со всех стран. Он добавил, что налог не ограничивает торговлю в ЕС, поэтому переход к российскому газу не является оправданным. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
https://ria.ru/20240117/ekonomika-1921882803.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, москва, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России

ЕС будет судиться с Германией, если она не отменит газовый закон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны считают, что он мешает им снизить зависимость от энергоресурсов из РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии.
Как отмечает издание, соседние с ФРГ страны полагают, что закон, принятый в 2022 году, приводит к росту цен и мотивирует их покупать более дешевые российские энергоресурсы.
Газовая электростанция сталелитейного завода Hüttenwerke Krupp Mannesmann в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Германия сдалась и вновь хочет российский газ
19 сентября 2023, 08:00
"Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка", - приводит газета слова анонимного чиновника. Он добавил, что, если Германия не отменит налог или не уменьшит его, судебный иск может подан "в течение следующих нескольких месяцев".
В свою очередь, представитель министерства экономики Германии заявил Politico, что налог на хранение газа не подразумевает дискриминацию и взимается одинаковым образом со всех стран. Он добавил, что налог не ограничивает торговлю в ЕС, поэтому переход к российскому газу не является оправданным.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Хабек рассказал о последствиях отказа от российского газа для экономики ФРГ
17 января, 16:00
 
ЭкономикаРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинPoliticoЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала