https://ria.ru/20240412/es-1939610602.html
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России - РИА Новости, 12.04.2024
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:01
2024-04-12T14:01
2024-04-12T14:01
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны считают, что он мешает им снизить зависимость от энергоресурсов из РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника Еврокомиссии. Как отмечает издание, соседние с ФРГ страны полагают, что закон, принятый в 2022 году, приводит к росту цен и мотивирует их покупать более дешевые российские энергоресурсы. "Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка", - приводит газета слова анонимного чиновника. Он добавил, что, если Германия не отменит налог или не уменьшит его, судебный иск может подан "в течение следующих нескольких месяцев". В свою очередь, представитель министерства экономики Германии заявил Politico, что налог на хранение газа не подразумевает дискриминацию и взимается одинаковым образом со всех стран. Он добавил, что налог не ограничивает торговлю в ЕС, поэтому переход к российскому газу не является оправданным. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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экономика, россия, германия, москва, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС грозит ФРГ судом из-за закона, мешающего отказаться от газа из России
ЕС будет судиться с Германией, если она не отменит газовый закон
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Евросоюз будет судиться с Германией, если она не внесет изменения в газовый закон, по которому поставки немецкого газа облагаются налогом, соседние страны считают, что он мешает им снизить зависимость от энергоресурсов из РФ, сообщает издание Politico
со ссылкой на чиновника Еврокомиссии.
Как отмечает издание, соседние с ФРГ страны полагают, что закон, принятый в 2022 году, приводит к росту цен и мотивирует их покупать более дешевые российские энергоресурсы.
"Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка", - приводит газета слова анонимного чиновника. Он добавил, что, если Германия не отменит налог или не уменьшит его, судебный иск может подан "в течение следующих нескольких месяцев".
В свою очередь, представитель министерства экономики Германии заявил Politico, что налог на хранение газа не подразумевает дискриминацию и взимается одинаковым образом со всех стран. Он добавил, что налог не ограничивает торговлю в ЕС, поэтому переход к российскому газу не является оправданным.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.