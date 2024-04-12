https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем - РИА Новости, 12.04.2024
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем
Полицейские начали проверку после конфликта в самолете, следовавшем из Сочи в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:17
2024-04-12T18:17
2024-04-12T18:30
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СОЧИ, 12 апр — РИА Новости. Полицейские начали проверку после конфликта в самолете, следовавшем из Сочи в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу. "В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна, сообщением "Сочи — Москва" возникла конфликтная ситуация и требуется наряд сотрудников транспортной полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказала собеседница агентства.Ранее в Telegram-канале Mash появилось видео с потасовкой на борту самолета в сочинском аэропорту. Как утверждает автор публикации, перед вылетом бортпроводники обнаружили неисправность, отключили кондиционеры и попросили пассажиров оставаться на своих местах. Спустя час люди, уставшие от жары, стали выбираться наружу, что спровоцировало конфликт с экипажем авиакомпании "Уральских авиалиний". Это же послужило причиной задержки рейса, уточнял автор публикации.
https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сочи, уральские авиалинии
Происшествия, Россия, Сочи, Уральские авиалинии
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем
Полиция начала проверку после потасовки в самолете между пассажирами и экипажем
СОЧИ, 12 апр — РИА Новости. Полицейские начали проверку после конфликта в самолете, следовавшем из Сочи в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу.
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"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера о том, что к борту воздушного судна, сообщением "Сочи — Москва" возникла конфликтная ситуация и требуется наряд сотрудников транспортной полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-канале Mash появилось видео с потасовкой на борту самолета в сочинском аэропорту. Как утверждает автор публикации, перед вылетом бортпроводники обнаружили неисправность, отключили кондиционеры и попросили пассажиров оставаться на своих местах. Спустя час люди, уставшие от жары, стали выбираться наружу, что спровоцировало конфликт с экипажем авиакомпании "Уральских авиалиний". Это же послужило причиной задержки рейса, уточнял автор публикации.