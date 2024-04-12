Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине
Лондон хочет ускорить развертывание лазерного оружия DragonFire для Киева
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, его слова приводит телеканал Sky News.
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"Не нужно много воображения, чтобы понять, каким полезным оно может быть, например, на Украине", — сказал он.
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По информации Sky News, первоначально оружие должны были ввести в эксплуатацию в 2032 году, но теперь Минобороны Британии планирует развернуть его в 2027-м. При этом Шэппс подчеркнул, что рассмотрит возможность ускорения процесса ввода Dragonfire в эксплуатацию, "чтобы украинцы, возможно, заполучили его".
По мнению министра, оружие может иметь "огромные последствия" для конфликта в республике. Он указал, что Dragonfire приспособлен для развертывания на суше, а также на кораблях и дронах.
Месяц назад Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. В ролике представлена видеографика его действия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой. Тогда издание Newsweek сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине.
В апреле военный эксперт Алексей Леонков, комментируя РИА Новости кадры испытаний DragonFire, заявил, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле из-за свойств атмосферы. По его словам, им можно лишь ослеплять противника.