https://ria.ru/20240412/dragonfire-1939539191.html

Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине

Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине

Великобритания хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине, заявил министр обороны королевства РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:34

2024-04-12T10:34

2024-04-12T11:42

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Великобритания хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, его слова приводит телеканал Sky News. "Не нужно много воображения, чтобы понять, каким полезным оно может быть, например, на Украине", — сказал он. По информации Sky News, первоначально оружие должны были ввести в эксплуатацию в 2032 году, но теперь Минобороны Британии планирует развернуть его в 2027-м. При этом Шэппс подчеркнул, что рассмотрит возможность ускорения процесса ввода Dragonfire в эксплуатацию, "чтобы украинцы, возможно, заполучили его". По мнению министра, оружие может иметь "огромные последствия" для конфликта в республике. Он указал, что Dragonfire приспособлен для развертывания на суше, а также на кораблях и дронах. Месяц назад Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. В ролике представлена видеографика его действия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой. Тогда издание Newsweek сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине. В апреле военный эксперт Алексей Леонков, комментируя РИА Новости кадры испытаний DragonFire, заявил, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле из-за свойств атмосферы. По его словам, им можно лишь ослеплять противника.

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https://ria.ru/20240412/ukraina-1939497444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, великобритания, россия, грант шэппс, сергей лавров, нато, в мире