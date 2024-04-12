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"Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов - РИА Новости, 12.04.2024
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"Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов
"Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов - РИА Новости, 12.04.2024
"Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов
Erid: 4CQwVszH9pWxHpqWVyj РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:12
2024-04-12T12:12
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Erid: 4CQwVszH9pWxHpqWVyj МОСКВА, 12 апр – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Рост заказов на перевозки в торговые сети бюджетного сегмента отмечают в группе компаний "Деловые Линии". Этот тренд связан с расширением географии присутствия таких магазинов и увеличением общего спроса конечных потребителей на их товары. Чаще всего, согласно статистике логистического оператора, в сети-дискаунтеры перевозятся грузы хозяйственного и медицинского назначения, товары народного потребления, а также текстиль и ткани. "Среди наших клиентов-получателей – сети "Светофор", "Правильный выбор", "Победа", "Чижик" и "Восторг". Мы доставляем грузы, охватывая всю географию присутствия этих магазинов, включая отдаленные и труднодоступные пункты, куда другие транспортные компании отказываются доставлять грузы. Мы беремся за сложные задачи, соблюдая все требования заказчиков по времени и дате доставки", – рассказали в пресс-службе "Деловых Линий". Санкт-Петербург, Москва, Владивосток и Новосибирск – наиболее популярные города, из которых отправляются грузы, а Калининград, Ростов-на-Дону и Иркутск – города, в которые грузы чаще доставляют. Отметим, что аналитики группы компаний сравнивали период с января по декабрь 2022 и 2023 годов. Ранее "Деловые Линии" рассказали об общем росте объема перевозок в торговые сети – по итогам 2023-го года показатель прибавил 26%. Для сравнения, к концу 2022-го сегмент показал рост только 10%. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов

© Фото : ГК "Деловые Линии""Деловые Линии": спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов
Деловые Линии: спрос на доставку в дискаунтеры увеличился на 20 процентов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : ГК "Деловые Линии"
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Erid: 4CQwVszH9pWxHpqWVyj
МОСКВА, 12 апр – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Рост заказов на перевозки в торговые сети бюджетного сегмента отмечают в группе компаний "Деловые Линии". Этот тренд связан с расширением географии присутствия таких магазинов и увеличением общего спроса конечных потребителей на их товары.
Чаще всего, согласно статистике логистического оператора, в сети-дискаунтеры перевозятся грузы хозяйственного и медицинского назначения, товары народного потребления, а также текстиль и ткани.
«
"Среди наших клиентов-получателей – сети "Светофор", "Правильный выбор", "Победа", "Чижик" и "Восторг". Мы доставляем грузы, охватывая всю географию присутствия этих магазинов, включая отдаленные и труднодоступные пункты, куда другие транспортные компании отказываются доставлять грузы. Мы беремся за сложные задачи, соблюдая все требования заказчиков по времени и дате доставки", – рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".
Санкт-Петербург, Москва, Владивосток и Новосибирск – наиболее популярные города, из которых отправляются грузы, а Калининград, Ростов-на-Дону и Иркутск – города, в которые грузы чаще доставляют.
Отметим, что аналитики группы компаний сравнивали период с января по декабрь 2022 и 2023 годов. Ранее "Деловые Линии" рассказали об общем росте объема перевозок в торговые сети – по итогам 2023-го года показатель прибавил 26%. Для сравнения, к концу 2022-го сегмент показал рост только 10%.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
 
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