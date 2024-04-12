https://ria.ru/20240412/donetsk-1939612499.html

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

Корреспондент Sputnik Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке, полиция разыскивает его, у журналиста российское гражданство, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:06

2024-04-12T14:06

2024-04-12T14:18

в мире

донецк

донбасс

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939556670_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_3a9d8ecbe9c4411fff9050b034d74116.jpg

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке, полиция разыскивает его, у журналиста российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции Sputnik. Как отмечается в телеграм-канале МВД ДНР, последний раз Бентли видели 8 апреля. Ему на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. В редакции Sputnik РИА Новости сообщили, что взаимодействуют с оперативными службами в вопросе поиска.В 2014-м американец, которому сейчас 64 года, присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас."Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды Бентли.Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

донецк

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донбасс, донецкая народная республика