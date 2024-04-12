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В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024
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14:06 12.04.2024 (обновлено: 14:18 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/donetsk-1939612499.html
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
Корреспондент Sputnik Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке, полиция разыскивает его, у журналиста российское гражданство, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:06
2024-04-12T14:18
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке, полиция разыскивает его, у журналиста российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции Sputnik. Как отмечается в телеграм-канале МВД ДНР, последний раз Бентли видели 8 апреля. Ему на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. В редакции Sputnik РИА Новости сообщили, что взаимодействуют с оперативными службами в вопросе поиска.В 2014-м американец, которому сейчас 64 года, присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас."Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды Бентли.Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html
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в мире, донецк, донбасс, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли, его разыскивает полиция

© Russell BentleyКорреспондент Рассел Бентли
Корреспондент Рассел Бентли
© Russell Bentley
Корреспондент Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке, полиция разыскивает его, у журналиста российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции Sputnik.
Как отмечается в телеграм-канале МВД ДНР, последний раз Бентли видели 8 апреля. Ему на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.
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В редакции Sputnik РИА Новости сообщили, что взаимодействуют с оперативными службами в вопросе поиска.
В 2014-м американец, которому сейчас 64 года, присоединился к ополчению ДНР с позывным Техас.
"Донецк — мой дом, и я собираюсь прожить здесь остаток своей жизни", — сказал однажды Бентли.
Он объяснял, что был вынужден приехать в Донбасс, так как его восхитило мужество и стойкость местных жителей. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине.
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