https://ria.ru/20240412/donetsk-1939548164.html
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:11
2024-04-12T11:11
2024-04-12T13:33
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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik.Никакой информации о нем нет с 8 апреля.В редакции Sputnik рассказали РИА Новости, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску. Как уточнили в полиции, журналисту на вид 60-65 лет, рост 180-185 сантиметров, он плотного телосложения, у корреспондента серые глаза и короткие седые волосы. Мужчина был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР под позывным Техас. Он объяснял, что был вынужден поехать на Донбасс, так как восхищался мужеством и стойкостью его жителей. Впоследствии Бентли неоднократно поддерживал специальную военную операцию на Украине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, донбасс, донецк, мвд днр, происшествия
США, Донбасс, Донецк, МВД ДНР, Происшествия
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке пропал журналист Рассел Бентли, переехавший из США в Донбасс
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik.
Никакой информации о нем нет с 8 апреля.
В редакции Sputnik рассказали РИА Новости, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску.
Как уточнили в полиции, журналисту на вид 60-65 лет, рост 180-185 сантиметров, он плотного телосложения, у корреспондента серые глаза и короткие седые волосы. Мужчина был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.
В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР под позывным Техас. Он объяснял, что был вынужден поехать на Донбасс, так как восхищался мужеством и стойкостью его жителей. Впоследствии Бентли неоднократно поддерживал специальную военную операцию на Украине.