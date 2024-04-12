https://ria.ru/20240412/donetsk-1939548164.html

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024

В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:11

2024-04-12T11:11

2024-04-12T13:33

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мвд днр

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik.Никакой информации о нем нет с 8 апреля.В редакции Sputnik рассказали РИА Новости, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску. Как уточнили в полиции, журналисту на вид 60-65 лет, рост 180-185 сантиметров, он плотного телосложения, у корреспондента серые глаза и короткие седые волосы. Мужчина был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР под позывным Техас. Он объяснял, что был вынужден поехать на Донбасс, так как восхищался мужеством и стойкостью его жителей. Впоследствии Бентли неоднократно поддерживал специальную военную операцию на Украине.

https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, донбасс, донецк, мвд днр, происшествия