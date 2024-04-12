Рейтинг@Mail.ru
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 12.04.2024 (обновлено: 13:33 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/donetsk-1939548164.html
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли - РИА Новости, 12.04.2024
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли
В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:11
2024-04-12T13:33
сша
донбасс
донецк
мвд днр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939556670_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_3a9d8ecbe9c4411fff9050b034d74116.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik.Никакой информации о нем нет с 8 апреля.В редакции Sputnik рассказали РИА Новости, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску. Как уточнили в полиции, журналисту на вид 60-65 лет, рост 180-185 сантиметров, он плотного телосложения, у корреспондента серые глаза и короткие седые волосы. Мужчина был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР под позывным Техас. Он объяснял, что был вынужден поехать на Донбасс, так как восхищался мужеством и стойкостью его жителей. Впоследствии Бентли неоднократно поддерживал специальную военную операцию на Украине.
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
сша
донбасс
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939556670_0:0:1105:830_1920x0_80_0_0_6175994c7138047df164d047895160a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, донбасс, донецк, мвд днр, происшествия
США, Донбасс, Донецк, МВД ДНР, Происшествия
В Донецке пропал корреспондент Sputnik Рассел Бентли

В Донецке пропал журналист Рассел Бентли, переехавший из США в Донбасс

© Russell BentleyВоенный корреспондент Рассел Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли
© Russell Bentley
Военный корреспондент Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. В Донецке разыскивают корреспондента Рассела Бентли, приехавшего в Донбасс из США, у него было российское гражданство, и он сотрудничал с агентством Sputnik.
Никакой информации о нем нет с 8 апреля.
В редакции Sputnik рассказали РИА Новости, что взаимодействуют с оперативными службами по его поиску.
Как уточнили в полиции, журналисту на вид 60-65 лет, рост 180-185 сантиметров, он плотного телосложения, у корреспондента серые глаза и короткие седые волосы. Мужчина был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.
В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР под позывным Техас. Он объяснял, что был вынужден поехать на Донбасс, так как восхищался мужеством и стойкостью его жителей. Впоследствии Бентли неоднократно поддерживал специальную военную операцию на Украине.
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
30 января, 14:30
 
СШАДонбассДонецкМВД ДНРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала