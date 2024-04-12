https://ria.ru/20240412/dolgi-1939699844.html

ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов

ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов - РИА Новости, 12.04.2024

ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов

Судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:24

2024-04-12T19:24

2024-04-12T19:24

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "ФССП России принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии. Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций городов и районов, муниципалитетов и иных уполномоченных органов", - сказали в ведомстве. Кроме того, граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты.

https://ria.ru/20231205/alimenty-1913932693.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия