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ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов - РИА Новости, 12.04.2024
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19:24 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/dolgi-1939699844.html
ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов
ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов - РИА Новости, 12.04.2024
ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов
Судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:24
2024-04-12T19:24
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "ФССП России принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии. Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций городов и районов, муниципалитетов и иных уполномоченных органов", - сказали в ведомстве. Кроме того, граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
ФССП отложит взыскание долгов с жителей пострадавших от наводнения регионов

ФССП отложит на два месяца взыскание долгов с проживающих в затопленных регионах

© РИА Новости / Владимир АстапковичПодтопление на одной из улиц в Оренбурге
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Судебные приставы в течение двух месяцев не будут взыскивать долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
«
"ФССП России принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии. Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных из администраций городов и районов, муниципалитетов и иных уполномоченных органов", - сказали в ведомстве.
Кроме того, граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты.
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