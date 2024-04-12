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Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024
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07:30 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/dogovor-1939500795.html
Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора
Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024
Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора
Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:30
2024-04-12T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
владимир путин
александр лукашенко
такер карлсон
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.Глава государства в четверг провел четырехчасовую встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии выразил мнение, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных."Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — предложил Лукашенко.&quot;Да, и с ним работать&quot;, — сказал Путин.Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась."Они же согласились, конечно", — ответил Путин.Найдут откликЛукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных."Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", — сказал он.Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".Разговаривать с ними не о чемПрезидент Белоруссии в ходе встречи также заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации."Если они хотят в Швейцарии — это они называют мирной конференцией — без нас там говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", — сказал Лукашенко.Он добавил, что если на этой конференции попытаются собрать "сто с лишним государств и что-то там продиктовать" России и Белоруссии, то разговаривать с ними будет не о чем.Говоря о перспективах мирных переговоров, Лукашенко заявил, что Россия не должна никуда "бежать" и никого просить. "Надо просто… достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины, они с ней согласились", — сказал он.Отказ Киева от договоренностей и конференция в ШвейцарииВ феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир путин, александр лукашенко, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Такер Карлсон
Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора

Путин согласился с инициативой Лукашенко по стамбульскому соглашению с Украиной

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко
© POOL
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.
Глава государства в четверг провел четырехчасовую встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии выразил мнение, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных.
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"Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — предложил Лукашенко.
«

"Да, и с ним работать", — сказал Путин.

Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась.
"Они же согласились, конечно", — ответил Путин.
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Найдут отклик

Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных.
«
"Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", — сказал он.
Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".
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Разговаривать с ними не о чем

Президент Белоруссии в ходе встречи также заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации.
«
"Если они хотят в Швейцарии — это они называют мирной конференцией — без нас там говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", — сказал Лукашенко.
Он добавил, что если на этой конференции попытаются собрать "сто с лишним государств и что-то там продиктовать" России и Белоруссии, то разговаривать с ними будет не о чем.
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Говоря о перспективах мирных переговоров, Лукашенко заявил, что Россия не должна никуда "бежать" и никого просить. "Надо просто… достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины, они с ней согласились", — сказал он.

Отказ Киева от договоренностей и конференция в Швейцарии

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоТакер Карлсон
 
 
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