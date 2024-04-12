https://ria.ru/20240412/dogovor-1939500795.html

Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора

Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора - РИА Новости, 12.04.2024

Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора

Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:30

2024-04-12T07:30

2024-04-12T07:30

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.Глава государства в четверг провел четырехчасовую встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии выразил мнение, что российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных."Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — предложил Лукашенко."Да, и с ним работать", — сказал Путин.Лукашенко добавил, что в договоре "разумные" позиции, "приемлемые для Украина", и напомнил, что Украина с ними согласилась."Они же согласились, конечно", — ответил Путин.Найдут откликЛукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных."Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", — сказал он.Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".Разговаривать с ними не о чемПрезидент Белоруссии в ходе встречи также заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации."Если они хотят в Швейцарии — это они называют мирной конференцией — без нас там говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть", — сказал Лукашенко.Он добавил, что если на этой конференции попытаются собрать "сто с лишним государств и что-то там продиктовать" России и Белоруссии, то разговаривать с ними будет не о чем.Говоря о перспективах мирных переговоров, Лукашенко заявил, что Россия не должна никуда "бежать" и никого просить. "Надо просто… достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. Это разумная позиция. Там приемлемая позиция и для Украины, они с ней согласились", — сказал он.Отказ Киева от договоренностей и конференция в ШвейцарииВ феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

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https://ria.ru/20240411/ukraina-1939463735.html

https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939441339.html

https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html

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Алексей Калабанов

в мире, россия, швейцария, украина, владимир путин, александр лукашенко, такер карлсон