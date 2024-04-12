https://ria.ru/20240412/dnr-1939551785.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 12.04.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска обстреляли с применением беспилотника Никитовский район Горловки в ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:30

2024-04-12T11:30

2024-04-12T11:33

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с применением беспилотника Никитовский район Горловки в ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240412/dragonfire-1939539191.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол