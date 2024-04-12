https://ria.ru/20240412/dnr-1939551785.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 12.04.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска обстреляли с применением беспилотника Никитовский район Горловки в ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:30
2024-04-12T11:30
2024-04-12T11:33
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с применением беспилотника Никитовский район Горловки в ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ выпустили по Горловке боеприпас с беспилотника