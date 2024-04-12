https://ria.ru/20240412/desant-1939494072.html
Десант уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Десант уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 12.04.2024
Десант уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников артиллерийского полка ВДВ уничтожил вышку с ретрансляторами для... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:06
2024-04-12T05:06
2024-04-12T06:05
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников артиллерийского полка ВДВ уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в центре Часова Яра, за который идут бои, сообщили журналистам в Минобороны."Подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили низкочастотный ретранслятор для работы вражеских дронов в центре населенного пункта Часов Яр, на сотовой вышке", — рассказали в ведомстве.Для уничтожения цели был выбран расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" сотовой вышки."Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили ретранслятор ВСУ, который находился на расстоянии около восьми километров", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html
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в мире, россия, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
В мире, Россия, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Десант уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Расчет ПТРК ВДВ уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов