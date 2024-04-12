Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 12.04.2024 (обновлено: 09:49 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/deputat-1939530207.html
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации - РИА Новости, 12.04.2024
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации
Норму о демобилизации убрали из законопроекта об усилении мобилизации на Украине из-за опасений, что это отразится на оказании Западом помощи Киеву, заявила... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:47
2024-04-12T09:49
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
евгения кравчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Норму о демобилизации убрали из законопроекта об усилении мобилизации на Украине из-за опасений, что это отразится на оказании Западом помощи Киеву, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. "Об этом мало говорят, но я это почувствовала в общении с нашими партнерами на Западе. Они внимательно следили за этими баталиями (вокруг законопроекта о мобилизации)... Они честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Мы же помогаем"... Какой бы это (демобилизация) был сигнал? Фактически, что мы говорим, что значительная часть войска идет домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? А зачем помогать стране, которая собирается сдаваться?" - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона. Она назвала "очень необдуманным шагом" внесение в законопроект нормы о демобилизации. По ее словам, армия "не может разойтись по домам, когда враг, наоборот, накапливает силы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939276044.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евгения кравчук
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евгения Кравчук
Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации

Депутат: Рада вычеркнула демобилизацию из закона, опасаясь недовольства Запада

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Норму о демобилизации убрали из законопроекта об усилении мобилизации на Украине из-за опасений, что это отразится на оказании Западом помощи Киеву, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
11 апреля, 17:43
"Об этом мало говорят, но я это почувствовала в общении с нашими партнерами на Западе. Они внимательно следили за этими баталиями (вокруг законопроекта о мобилизации)... Они честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Мы же помогаем"... Какой бы это (демобилизация) был сигнал? Фактически, что мы говорим, что значительная часть войска идет домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? А зачем помогать стране, которая собирается сдаваться?" - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона.
Она назвала "очень необдуманным шагом" внесение в законопроект нормы о демобилизации. По ее словам, армия "не может разойтись по домам, когда враг, наоборот, накапливает силы".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Рада приняла скандальный закон о мобилизации
11 апреля, 10:48
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвгения Кравчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала