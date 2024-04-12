https://ria.ru/20240412/deputat-1939530207.html

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации - РИА Новости, 12.04.2024

Депутат Рады рассказала, почему из закона вычеркнули норму о демобилизации

Норму о демобилизации убрали из законопроекта об усилении мобилизации на Украине из-за опасений, что это отразится на оказании Западом помощи Киеву, заявила... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:49

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киев

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вооруженные силы украины

евгения кравчук

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Норму о демобилизации убрали из законопроекта об усилении мобилизации на Украине из-за опасений, что это отразится на оказании Западом помощи Киеву, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. "Об этом мало говорят, но я это почувствовала в общении с нашими партнерами на Западе. Они внимательно следили за этими баталиями (вокруг законопроекта о мобилизации)... Они честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Мы же помогаем"... Какой бы это (демобилизация) был сигнал? Фактически, что мы говорим, что значительная часть войска идет домой. Что это означает? Мы якобы собираемся сдаваться? А зачем помогать стране, которая собирается сдаваться?" - сказала Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона. Она назвала "очень необдуманным шагом" внесение в законопроект нормы о демобилизации. По ее словам, армия "не может разойтись по домам, когда враг, наоборот, накапливает силы". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939276044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евгения кравчук