https://ria.ru/20240412/daniya-1939582042.html
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками - РИА Новости, 12.04.2024
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками
Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:47
2024-04-12T12:47
2024-04-12T12:47
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское минобороны. "Действующий начальник генерального штаба назначил генерал-майора Петера Харлинга Бойсена новым главкомом сухопутными войсками... Бойсен ранее занимал должность заместителя командующего Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что он приступит к работе в новой должности 1 мая. В феврале датское минобороны сообщало, что предыдущий главком сухопутными войсками Гюннер Арпе Нильсен покидает свой пост и занимает должность заместителя начальника штаба развития и планирования.
https://ria.ru/20230916/admiral-1896740944.html
https://ria.ru/20240227/daniya-1929698436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дания, нато
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками
Минобороны Дании объявило о назначении нового главкома сухопутными войсками
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское минобороны.
"Действующий начальник генерального штаба назначил генерал-майора Петера Харлинга Бойсена новым главкомом сухопутными войсками... Бойсен ранее занимал должность заместителя командующего Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что он приступит к работе в новой должности 1 мая.
В феврале датское минобороны сообщало, что предыдущий главком сухопутными войсками Гюннер Арпе Нильсен покидает свой пост и занимает должность заместителя начальника штаба развития и планирования.