Рейтинг@Mail.ru
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/daniya-1939582042.html
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками - РИА Новости, 12.04.2024
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками
Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:47
2024-04-12T12:47
в мире
дания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_052b572429b97ecb3051372975fc355b.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское минобороны. "Действующий начальник генерального штаба назначил генерал-майора Петера Харлинга Бойсена новым главкомом сухопутными войсками... Бойсен ранее занимал должность заместителя командующего Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что он приступит к работе в новой должности 1 мая. В феврале датское минобороны сообщало, что предыдущий главком сухопутными войсками Гюннер Арпе Нильсен покидает свой пост и занимает должность заместителя начальника штаба развития и планирования.
https://ria.ru/20230916/admiral-1896740944.html
https://ria.ru/20240227/daniya-1929698436.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_0ae933a7d14d83233e000b835bd3cf52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, нато
В мире, Дания, НАТО
В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками

Минобороны Дании объявило о назначении нового главкома сухопутными войсками

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское минобороны.
"Действующий начальник генерального штаба назначил генерал-майора Петера Харлинга Бойсена новым главкомом сухопутными войсками... Бойсен ранее занимал должность заместителя командующего Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
16 сентября 2023, 20:09
Отмечается, что он приступит к работе в новой должности 1 мая.
В феврале датское минобороны сообщало, что предыдущий главком сухопутными войсками Гюннер Арпе Нильсен покидает свой пост и занимает должность заместителя начальника штаба развития и планирования.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Дания призвала Европу урезать соцрасходы и увеличить финансирование обороны
27 февраля, 09:45
 
В миреДанияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала