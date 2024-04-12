https://ria.ru/20240412/daniya-1939582042.html

В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками

В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками - РИА Новости, 12.04.2024

В Дании назначили нового главкома сухопутными войсками

Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:47

2024-04-12T12:47

2024-04-12T12:47

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генерал-майор Петер Бойсен, занимающий должность замкомандующего корпусом НАТО, назначен новым главнокомандующим сухопутными войсками Дании, сообщает датское минобороны. "Действующий начальник генерального штаба назначил генерал-майора Петера Харлинга Бойсена новым главкомом сухопутными войсками... Бойсен ранее занимал должность заместителя командующего Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что он приступит к работе в новой должности 1 мая. В феврале датское минобороны сообщало, что предыдущий главком сухопутными войсками Гюннер Арпе Нильсен покидает свой пост и занимает должность заместителя начальника штаба развития и планирования.

https://ria.ru/20230916/admiral-1896740944.html

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дания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, нато