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Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне - РИА Новости, 12.04.2024
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14:26 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/chtenie-1939617536.html
Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне
Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне - РИА Новости, 12.04.2024
Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне
Среднее время чтения книг в среднем составляет 10 минут в день на фоне пяти-шести часов использования телефона, рассказал основатель книжной сети "Буквоед"... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:26
2024-04-12T14:26
общество
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среднее время чтения книг в среднем составляет 10 минут в день на фоне пяти-шести часов использования телефона, рассказал основатель книжной сети "Буквоед" Денис Котов на выставке-форуме "Россия" во время сессии "Захват будущего: фантастика, прогностика, космос". Основатель "Буквоеда" также отметил, что общий тираж книг, начиная с 90-ых годов, "движется к устойчивой тенденции на понижение". Однако книги в магазинах "в любом случае останутся и будут продаваться, просто они будут дорожать, потому что средний тираж определяет стоимость: чем меньше тираж, тем выше стоимость", - подытожил Котов.Котов пояснил РИА Новости, что необходимо повышать интерес людей к чтению. По его словам, ведется работа, чтобы россияне читали 30 минут в день.
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общество, россия, выставка-форум "россия"
Общество, Россия, Выставка-форум "Россия"
Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне

Основатель "Буквоеда": россияне выделяют на чтение книг в среднем 10 мин в день

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПокупатели в книжном магазине
Покупатели в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатели в книжном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среднее время чтения книг в среднем составляет 10 минут в день на фоне пяти-шести часов использования телефона, рассказал основатель книжной сети "Буквоед" Денис Котов на выставке-форуме "Россия" во время сессии "Захват будущего: фантастика, прогностика, космос".
Основатель "Буквоеда" также отметил, что общий тираж книг, начиная с 90-ых годов, "движется к устойчивой тенденции на понижение". Однако книги в магазинах "в любом случае останутся и будут продаваться, просто они будут дорожать, потому что средний тираж определяет стоимость: чем меньше тираж, тем выше стоимость", - подытожил Котов.
Котов пояснил РИА Новости, что необходимо повышать интерес людей к чтению. По его словам, ведется работа, чтобы россияне читали 30 минут в день.
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