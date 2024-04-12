https://ria.ru/20240412/chtenie-1939617536.html

Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне

Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне - РИА Новости, 12.04.2024

Эксперт рассказал, сколько в среднем в день читают россияне

Среднее время чтения книг в среднем составляет 10 минут в день на фоне пяти-шести часов использования телефона, рассказал основатель книжной сети "Буквоед"... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:26

2024-04-12T14:26

2024-04-12T14:26

общество

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Среднее время чтения книг в среднем составляет 10 минут в день на фоне пяти-шести часов использования телефона, рассказал основатель книжной сети "Буквоед" Денис Котов на выставке-форуме "Россия" во время сессии "Захват будущего: фантастика, прогностика, космос". Основатель "Буквоеда" также отметил, что общий тираж книг, начиная с 90-ых годов, "движется к устойчивой тенденции на понижение". Однако книги в магазинах "в любом случае останутся и будут продаваться, просто они будут дорожать, потому что средний тираж определяет стоимость: чем меньше тираж, тем выше стоимость", - подытожил Котов.Котов пояснил РИА Новости, что необходимо повышать интерес людей к чтению. По его словам, ведется работа, чтобы россияне читали 30 минут в день.

https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html

россия

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общество, россия, выставка-форум "россия"