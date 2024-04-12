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Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024
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14:55 12.04.2024 (обновлено: 15:32 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/chibis-1939632975.html
Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы
Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024
Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что его выписали из больницы после нападения. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:55
2024-04-12T15:32
мурманская область
нападение на губернатора мурманской области чибиса
андрей чибис
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что его выписали из больницы после нападения."Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", — написал глава региона.Губернатор рассказал, что постепенно идет на поправку, обошлось без осложнений.Чибис поблагодарил хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер и всех специалистов.Покушение на Чибиса вечером 4 апреля совершил 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он дождался, пока губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали.Нападавшего при задержании ранили, он находится в больнице под охраной. Суд на выездном заседании арестовал Быданова на два месяца. Нападавший заявил, что испытывал к Чибису личную неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html
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мурманская область, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис
Мурманская область, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Андрей Чибис
Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы

Чибис сообщил, что его выписали из больницы, идет на поправку

© Фото : Губарнатор Чибис/TelegramГубернатор Мурманской области Андрей Чибис после выписки из больницы
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после выписки из больницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Губарнатор Чибис/Telegram
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после выписки из больницы
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что его выписали из больницы после нападения.
"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", — написал глава региона.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Главврач рассказал, что спасло жизнь Чибису после покушения
6 апреля, 14:35
Губернатор рассказал, что постепенно идет на поправку, обошлось без осложнений.
Чибис поблагодарил хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер и всех специалистов.
Покушение на Чибиса вечером 4 апреля совершил 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он дождался, пока губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали.
Нападавшего при задержании ранили, он находится в больнице под охраной. Суд на выездном заседании арестовал Быданова на два месяца. Нападавший заявил, что испытывал к Чибису личную неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично.
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Мурманская областьНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаАндрей Чибис
 
 
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