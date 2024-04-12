https://ria.ru/20240412/chibis-1939632975.html

Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы

Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы - РИА Новости, 12.04.2024

Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что его выписали из больницы после нападения. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:55

2024-04-12T14:55

2024-04-12T15:32

мурманская область

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что его выписали из больницы после нападения."Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", — написал глава региона.Губернатор рассказал, что постепенно идет на поправку, обошлось без осложнений.Чибис поблагодарил хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер и всех специалистов.Покушение на Чибиса вечером 4 апреля совершил 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он дождался, пока губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали.Нападавшего при задержании ранили, он находится в больнице под охраной. Суд на выездном заседании арестовал Быданова на два месяца. Нападавший заявил, что испытывал к Чибису личную неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

https://ria.ru/20240406/napadenie-1938217000.html

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мурманская область, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис