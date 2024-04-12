https://ria.ru/20240412/cheburashka-1939610952.html
Съемки "Чебурашки 2" начнутся 1 мая с прежним актерским составом
Съемки "Чебурашки 2" начнутся 1 мая с прежним актерским составом - РИА Новости, 12.04.2024
Съемки "Чебурашки 2" начнутся 1 мая с прежним актерским составом
Съемки второй части семейной комедии "Чебурашка" начнутся 1 мая с прежним актерским составом, сообщил продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:09
2024-04-12T14:09
2024-04-12T14:09
культура
чебурашка
сергей гармаш
елена яковлева
фонд кино
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Съемки второй части семейной комедии "Чебурашка" начнутся 1 мая с прежним актерским составом, сообщил продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино. "Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года", — сказал Жалинский в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По сюжету продолжения фильма, спустя год совместной жизни у Гены и Чебурашки наметились некие разногласия. Чебурашка подрос и, как ребенок, ищет границы дозволенного, а Гена пытается держать все в рамках. Все усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. В результате конфликта Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей. Их опасный поход заканчивается на бурной реке. Главные роли в первой части картины исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссером картины был Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240408/kolpakova-1937835326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебурашка, сергей гармаш, елена яковлева, фонд кино, россия, кино и сериалы
Культура, Чебурашка, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фонд кино, Россия, Кино и сериалы
Съемки "Чебурашки 2" начнутся 1 мая с прежним актерским составом
Продюсер: съемки "Чебурашки 2" начнутся 1 мая с прежним актерским составом
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Съемки второй части семейной комедии "Чебурашка" начнутся 1 мая с прежним актерским составом, сообщил продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино.
"Актерский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съемки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшна длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года", — сказал Жалинский в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По сюжету продолжения фильма, спустя год совместной жизни у Гены и Чебурашки наметились некие разногласия. Чебурашка подрос и, как ребенок, ищет границы дозволенного, а Гена пытается держать все в рамках. Все усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. В результате конфликта Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей. Их опасный поход заканчивается на бурной реке.
Главные роли в первой части картины исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссером картины был Дмитрий Дьяченко.
Премьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.