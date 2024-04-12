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Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра
Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра - РИА Новости, 12.04.2024
Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра
Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна, и где противник, вероятно,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:05
2024-04-12T02:05
2024-04-12T03:48
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славянск
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна, и где противник, вероятно, будет серьезно сопротивляться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский."При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна", — сказал Кимаковский.
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в мире, славянск, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин
Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра
Советник Пушилина Кимаковский: взятие Часова Яра открывает путь на Славянск