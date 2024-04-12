https://ria.ru/20240412/chasov_yar-1939486120.html

Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра

Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра - РИА Новости, 12.04.2024

Советник Пушилина объяснил стратегическое значение взятия Часова Яра

Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна, и где противник, вероятно,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:05

2024-04-12T02:05

2024-04-12T03:48

специальная военная операция на украине

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славянск

донецкая народная республика

константиновка

денис пушилин

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна, и где противник, вероятно, будет серьезно сопротивляться, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский."При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна", — сказал Кимаковский.

славянск

донецкая народная республика

константиновка

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в мире, славянск, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин