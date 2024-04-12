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В Госдуме рассказали, как можно уменьшить земельный налог - РИА Новости, 12.04.2024
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05:14 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/chaplin-1939494653.html
В Госдуме рассказали, как можно уменьшить земельный налог
В Госдуме рассказали, как можно уменьшить земельный налог - РИА Новости, 12.04.2024
В Госдуме рассказали, как можно уменьшить земельный налог
Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости о существующей возможности уменьшить земельный... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:14
2024-04-12T05:14
россия
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости о существующей возможности уменьшить земельный налог, для чего необходимо оспорить результаты кадастровой оценки. "Размер земельного налога в Российской Федерации определяется двумя факторами: налогооблагаемой базой и ставкой налога. Налогооблагаемая база, согласно Налоговому кодексу РФ, определяется как кадастровая стоимость земельных участков, которая устанавливается на основе кадастровой оценки, проводимой периодически в соответствии с законом", - сообщил депутат. Проект отчета об определении кадастровой стоимости размещается на официальном сайте заказчика, обычно на сайте администрации региона или субъекта РФ, отметил он. "Есть возможность оспорить результаты кадастровой оценки. После размещения проекта отчета каждый собственник имеет право подать замечания в отношении оценки объекта недвижимости в течение 20 рабочих дней. Если возможность подать замечания была упущена, а это происходит почти всегда, то все еще существует возможность оспорить результаты кадастровой оценки", - заявил Чаплин. Граждане имеют право оспорить результаты определения кадастровой стоимости, если они затрагивают их права и обязанности, отметил он, добавив, что в качестве органов, рассматривающих заявления об оспаривании кадастровой стоимости, предусмотрены суд и комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Заявление же подаётся через МФЦ, комиссию формирует орган местного самоуправления и росреестр, сообщил депутат. Однако для владельцев участков предварительное обращение в комиссию не обязательно при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в суде, уточнил он. "Если все же удается оспорить результаты определения кадастровой стоимости, то рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, на которую была установлена кадастровая стоимость", - отметил Чаплин. Для этого заинтересованному лицу необходимо обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости участка, а затем предоставить отчет о рыночной оценке в суд, сообщил депутат. Существует вероятность снизить кадастровую стоимость, однако в таком случае придется оплатить проведение рыночной оценки и понести судебные расходы. Для людей, владеющих земельными участками площадью от 6 до 15 соток, такие затраты несоизмеримы возможным выгодам от снижения земельного налога, пояснил Чаплин.
https://ria.ru/20231001/gosduma-1899712455.html
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россия, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия
Россия, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, как можно уменьшить земельный налог

Депутат Чаплин: можно уменьшить земельный налог, оспорив итог кадастровой оценки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДачные поселки
Дачные поселки - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости о существующей возможности уменьшить земельный налог, для чего необходимо оспорить результаты кадастровой оценки.
"Размер земельного налога в Российской Федерации определяется двумя факторами: налогооблагаемой базой и ставкой налога. Налогооблагаемая база, согласно Налоговому кодексу РФ, определяется как кадастровая стоимость земельных участков, которая устанавливается на основе кадастровой оценки, проводимой периодически в соответствии с законом", - сообщил депутат.
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Проект отчета об определении кадастровой стоимости размещается на официальном сайте заказчика, обычно на сайте администрации региона или субъекта РФ, отметил он.
"Есть возможность оспорить результаты кадастровой оценки. После размещения проекта отчета каждый собственник имеет право подать замечания в отношении оценки объекта недвижимости в течение 20 рабочих дней. Если возможность подать замечания была упущена, а это происходит почти всегда, то все еще существует возможность оспорить результаты кадастровой оценки", - заявил Чаплин.
Граждане имеют право оспорить результаты определения кадастровой стоимости, если они затрагивают их права и обязанности, отметил он, добавив, что в качестве органов, рассматривающих заявления об оспаривании кадастровой стоимости, предусмотрены суд и комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Заявление же подаётся через МФЦ, комиссию формирует орган местного самоуправления и росреестр, сообщил депутат.
Однако для владельцев участков предварительное обращение в комиссию не обязательно при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в суде, уточнил он.
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"Если все же удается оспорить результаты определения кадастровой стоимости, то рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, на которую была установлена кадастровая стоимость", - отметил Чаплин.
Для этого заинтересованному лицу необходимо обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости участка, а затем предоставить отчет о рыночной оценке в суд, сообщил депутат.
Существует вероятность снизить кадастровую стоимость, однако в таком случае придется оплатить проведение рыночной оценки и понести судебные расходы. Для людей, владеющих земельными участками площадью от 6 до 15 соток, такие затраты несоизмеримы возможным выгодам от снижения земельного налога, пояснил Чаплин.
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