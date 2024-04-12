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Мирошник прокомментировал планы Британии передать лазерное оружие Украине - РИА Новости, 12.04.2024
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14:56 12.04.2024 (обновлено: 15:05 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/britaniya-1939633837.html
Мирошник прокомментировал планы Британии передать лазерное оружие Украине
Мирошник прокомментировал планы Британии передать лазерное оружие Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Мирошник прокомментировал планы Британии передать лазерное оружие Украине
Подтверждения наличия лазерного оружия у Великобритании нет, поэтому они пугают обещаниями, заявил РИА Новости посол МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:56
2024-04-12T15:05
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Подтверждения наличия лазерного оружия у Великобритании нет, поэтому они пугают обещаниями, заявил РИА Новости посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что хочет ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине. По мнению министра, оружие может иметь "огромные последствия" для конфликта на Украине. По информации телеканала Sky News, первоначально оружие должно было быть введено в эксплуатацию в 2032 году, однако теперь минобороны Британии планирует развернуть его в 2027 году. "Это может отразиться только на отношениях с Великобританией, которым и так, вроде бы, ниже падать некуда. Пока заявления министра Шэппса больше похоже на радикальную рекламу британских военных возможностей, которые сильно просели после реальной апробации британской техники на поле боя: танки, застревающие в грязи и не выдерживающие напора нашей техники. Тем более что реального подтверждения презентуемая Шэппсом техника не имеет", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что когда нет возможности подтверждать в реальности, начинают пугать обещаниями. Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. В ролике представлена видеографика действия оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой. Издание Newsweek сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231001/britaniya-1899691327.html
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украина, великобритания, россия, родион мирошник, грант шэппс, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Великобритания, Россия, Родион Мирошник, Грант Шэппс, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Мирошник прокомментировал планы Британии передать лазерное оружие Украине

Мирошник: подтверждения наличия лазерного оружия у Великобритании нет

© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine CorpsИспытание американского противолодочного лазерного оружия
Испытание американского противолодочного лазерного оружия - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine Corps
Испытание американского противолодочного лазерного оружия. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Подтверждения наличия лазерного оружия у Великобритании нет, поэтому они пугают обещаниями, заявил РИА Новости посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что хочет ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине. По мнению министра, оружие может иметь "огромные последствия" для конфликта на Украине. По информации телеканала Sky News, первоначально оружие должно было быть введено в эксплуатацию в 2032 году, однако теперь минобороны Британии планирует развернуть его в 2027 году.
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"Это может отразиться только на отношениях с Великобританией, которым и так, вроде бы, ниже падать некуда. Пока заявления министра Шэппса больше похоже на радикальную рекламу британских военных возможностей, которые сильно просели после реальной апробации британской техники на поле боя: танки, застревающие в грязи и не выдерживающие напора нашей техники. Тем более что реального подтверждения презентуемая Шэппсом техника не имеет", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что когда нет возможности подтверждать в реальности, начинают пугать обещаниями.
Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. В ролике представлена видеографика действия оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой. Издание Newsweek сообщало, что у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаВеликобританияРоссияРодион МирошникГрант ШэппсСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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