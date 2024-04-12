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Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика - РИА Новости, 12.04.2024
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10:21 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/boeviki-1939537075.html
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика - РИА Новости, 12.04.2024
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:21
2024-04-12T10:21
происшествия
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой – 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат. В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь - и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.
https://ria.ru/20240331/terroristy-1936945506.html
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происшествия, нальчик, россия, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Нальчик, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

Боевики, ликвидированные в пригороде Нальчика, оказались жителями КБР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
"Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой – 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат.
В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь - и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.
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ПроисшествияНальчикРоссияНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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