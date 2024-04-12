https://ria.ru/20240412/boeviki-1939537075.html

Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика - РИА Новости, 12.04.2024

Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика

Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:21

2024-04-12T10:21

2024-04-12T10:21

происшествия

нальчик

россия

национальный антитеррористический комитет рф

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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой – 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат. В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь - и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.

https://ria.ru/20240331/terroristy-1936945506.html

https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html

нальчик

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нальчик, россия, национальный антитеррористический комитет рф