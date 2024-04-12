https://ria.ru/20240412/boeviki-1939537075.html
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика - РИА Новости, 12.04.2024
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:21
2024-04-12T10:21
2024-04-12T10:21
происшествия
нальчик
россия
национальный антитеррористический комитет рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Следователи установили личности двух боевиков, ликвидированных в четверг во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика, это жители Кабардино-Балкарии 20 и 26 лет, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Личности ликвидированных установлены, это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой – 2004 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте происшествия было обнаружено автоматическое оружие, пистолет и несколько гранат. В четверг НАК сообщал, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика были блокированы бандиты, которые на предложение сдаться открыли по силовикам огонь - и были ликвидированы. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали диверсии и теракты в республике. Потерь среди силовиков нет. Режим КТО был снят.
https://ria.ru/20240331/terroristy-1936945506.html
https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Нальчик, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
Установлены личности боевиков, ликвидированных в пригороде Нальчика
Боевики, ликвидированные в пригороде Нальчика, оказались жителями КБР