https://ria.ru/20240412/blumberg-1939499384.html

СМИ: американские и венесуэльские чиновники провели тайные переговоры

СМИ: американские и венесуэльские чиновники провели тайные переговоры - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: американские и венесуэльские чиновники провели тайные переговоры

Чиновники Вашингтона и Каракаса на неделе встретились в столице Мексики для обсуждения условий проведения выборов в Венесуэле в преддверии санкционного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:07

2024-04-12T07:07

2024-04-12T07:07

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

джон кирби

хорхе родригес

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Чиновники Вашингтона и Каракаса на неделе встретились в столице Мексики для обсуждения условий проведения выборов в Венесуэле в преддверии санкционного дедлайна, предъявленного ранее американцами, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны. По информации Блумберга, от США на встрече присутствовал в том числе чиновник Совета нацбезопасности Дэниел Эриксон, а от Венесуэлы - спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес. Чиновники "встретились во вторник в Мехико, чтобы обсудить условия проведения выборов (в Венесуэле - ред.)", пишет агентство. Встреча, как отмечается, прошла в преддверии возможного возобновления санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы. Ранее заместитель помощника госсекретаря США и кандидат на пост координатора санкционной политики госдепартамента Эрик Вудхаус заявил, что Соединенные Штаты готовы аннулировать генеральную лицензию, санкционирующую работу с нефтяной отраслью Венесуэлы, если представители Каракаса не вернутся к реализации достигнутых с оппозицией договоренностей. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября 2023 года официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910363574.html

https://ria.ru/20231016/venesuela-1903114097.html

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

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венесуэла, сша, вашингтон (штат), джон кирби, хорхе родригес, pdvsa