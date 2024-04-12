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Украинцев призвали готовиться к блэкаутам - РИА Новости, 12.04.2024
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17:28 12.04.2024 (обновлено: 18:42 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/blekaut-1939674535.html
Украинцев призвали готовиться к блэкаутам
Украинцев призвали готовиться к блэкаутам - РИА Новости, 12.04.2024
Украинцев призвали готовиться к блэкаутам
Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:28
2024-04-12T18:42
в мире
украина
герман галущенко
вооруженные силы рф
хмельницкий (город)
львовская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период.По словам чиновника, перед началом отопительного сезона его спрашивали, стоит ли покупать генераторы.&quot;Когда министр говорит: все покупаем генераторы — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовыми к любому сценарию&quot;, — заявил он в эфире телеканала ТСН.Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом. Причем в минувший понедельник министр утверждал, что тотального блэкаута в стране не будет. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Так, 22 марта российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
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украина
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в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф, хмельницкий (город), львовская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, Украина, Герман Галущенко, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город), Львовская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
Украинцев призвали готовиться к блэкаутам

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период.
По словам чиновника, перед началом отопительного сезона его спрашивали, стоит ли покупать генераторы.
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«

"Когда министр говорит: все покупаем генераторы — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовыми к любому сценарию", — заявил он в эфире телеканала ТСН.

Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом. Причем в минувший понедельник министр утверждал, что тотального блэкаута в стране не будет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Так, 22 марта российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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