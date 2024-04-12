https://ria.ru/20240412/blekaut-1939674535.html

Украинцев призвали готовиться к блэкаутам

Украинцев призвали готовиться к блэкаутам - РИА Новости, 12.04.2024

Украинцев призвали готовиться к блэкаутам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:28

2024-04-12T17:28

2024-04-12T18:42

в мире

украина

герман галущенко

вооруженные силы рф

хмельницкий (город)

львовская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период.По словам чиновника, перед началом отопительного сезона его спрашивали, стоит ли покупать генераторы."Когда министр говорит: все покупаем генераторы — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовыми к любому сценарию", — заявил он в эфире телеканала ТСН.Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом. Причем в минувший понедельник министр утверждал, что тотального блэкаута в стране не будет. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Так, 22 марта российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240411/putin-1939463414.html

https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html

https://ria.ru/20240404/elektroenergiya-1937903450.html

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хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, герман галущенко, вооруженные силы рф, хмельницкий (город), львовская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго