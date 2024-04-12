Украинцев призвали готовиться к блэкаутам
Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период.
По словам чиновника, перед началом отопительного сезона его спрашивали, стоит ли покупать генераторы.
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"Когда министр говорит: все покупаем генераторы — это немного пугает. Но на самом деле я хочу повторить то, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовыми к любому сценарию", — заявил он в эфире телеканала ТСН.
Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом. Причем в минувший понедельник министр утверждал, что тотального блэкаута в стране не будет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Так, 22 марта российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. В свою очередь, компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксированы попадания по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.