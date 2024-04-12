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В ФРГ белорусы украли оружие и спрятали его, замаскировав экскрементами
В ФРГ белорусы украли оружие и спрятали его, замаскировав экскрементами - РИА Новости, 12.04.2024
В ФРГ белорусы украли оружие и спрятали его, замаскировав экскрементами
Граждане Белоруссии украли 40 винтовок из поезда в Германии и спрятали их в тайнике под зарослями кустов, уложив поверх собачьи экскременты, правоохранители... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:37
2024-04-12T15:37
2024-04-12T15:55
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Граждане Белоруссии украли 40 винтовок из поезда в Германии и спрятали их в тайнике под зарослями кустов, уложив поверх собачьи экскременты, правоохранители расследуют инцидент, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию. "Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников", - прокомментировал изданию следователь Хельго Мартенс. Уточняется, что сейчас проверяется связь подозреваемых с российско-евразийской организованной преступностью. По данным газеты, оружие, произведенное в Китае, прибыло в порт Гамбурга, откуда 16 марта контейнером было выгружено на товарный поезд, следовавший в Баварию. На станции в Машене Нижней Саксонии в выходные вагон остался без охраны, и, по информации издания, этим воспользовались подозреваемые, прибывшие специально с этой целью из Белоруссии. Уточняется, что мужчины украли из немецкого поезда 40 винтовок типа M16 (калибр 223 Remington) из поезда, затем неподалеку вырыли яму в кустарниках и уложили туда винтовки, упакованные в коробках, замаскировав сверху собачьими экскрементами. Отмечается, что собака-ищейка из федеральной полиции обнаружила перчатки, оставленные преступниками неподалеку, также дрон позволил найти свежее место схрона оружия с воздуха. Обнаружив тайник, следователи вернули пустые ящики в яму и засыпали землей. Издание уточнило, что нарушители выставили оружие на нелегальную продажу в даркнете, думая, что оно все еще находится в тайнике. Спустя несколько недель воры вернулись, решив забрать винтовки, тогда же на место выехал отряд спецназначения и арестовал двух мужчин 30 и 45 лет с белорусским гражданством. Они заключены под стражу. Отмечается, что на допросе мужчины хранили молчание.
https://ria.ru/20231209/fsb-1914770001.html
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в мире, белоруссия, германия, китай, bild
В мире, Белоруссия, Германия, Китай, Bild
В ФРГ белорусы украли оружие и спрятали его, замаскировав экскрементами
Bild: белорусы украли 40 винтовок в ФРГ и спрятали их в кустах под экскрементами
БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Граждане Белоруссии украли 40 винтовок из поезда в Германии и спрятали их в тайнике под зарослями кустов, уложив поверх собачьи экскременты, правоохранители расследуют инцидент, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.
«
"Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников", - прокомментировал изданию следователь Хельго Мартенс. Уточняется, что сейчас проверяется связь подозреваемых с российско-евразийской организованной преступностью.
По данным газеты, оружие, произведенное в Китае
, прибыло в порт Гамбурга
, откуда 16 марта контейнером было выгружено на товарный поезд, следовавший в Баварию
. На станции в Машене Нижней Саксонии в выходные вагон остался без охраны, и, по информации издания, этим воспользовались подозреваемые, прибывшие специально с этой целью из Белоруссии.
Уточняется, что мужчины украли из немецкого поезда 40 винтовок типа M16 (калибр 223 Remington) из поезда, затем неподалеку вырыли яму в кустарниках и уложили туда винтовки, упакованные в коробках, замаскировав сверху собачьими экскрементами.
Отмечается, что собака-ищейка из федеральной полиции обнаружила перчатки, оставленные преступниками неподалеку, также дрон позволил найти свежее место схрона оружия с воздуха. Обнаружив тайник, следователи вернули пустые ящики в яму и засыпали землей. Издание уточнило, что нарушители выставили оружие на нелегальную продажу в даркнете, думая, что оно все еще находится в тайнике. Спустя несколько недель воры вернулись, решив забрать винтовки, тогда же на место выехал отряд спецназначения и арестовал двух мужчин 30 и 45 лет с белорусским гражданством. Они заключены под стражу. Отмечается, что на допросе мужчины хранили молчание.