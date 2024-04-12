https://ria.ru/20240412/bilayn-1939385639.html

"Ренессанс Страхование" подключило сервис "Этикетка" от билайна

"Ренессанс Страхование" подключило сервис "Этикетка" от билайна - РИА Новости, 12.04.2024

"Ренессанс Страхование" подключило сервис "Этикетка" от билайна

ПАО "Группа Ренессанс Страхование" подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес; это позволит операторам колл-центра продаж... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:00

2024-04-12T12:00

2024-04-12T16:43

россия

вымпелком

ренессанс страхование

технологии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПАО "Группа Ренессанс Страхование" подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес; это позволит операторам колл-центра продаж проинформировать больше клиентов о необходимости продлить полисы, поскольку абоненты видят на экране смартфона название компании и чаще отвечают на вызов, сообщает пресс-служба билайн."Многие из нас ежегодно сталкиваются со шквалом звонков от страховых агентов и брокеров, когда заканчивается действие, например, полисов ОСАГО или каско. И в этом потоке легко пропустить звонок от компании, с которой уже есть опыт сотрудничества. Другое дело — когда на экране смартфона высвечивается знакомое название", - говорится в сообщении.Сервис основан на технологии оператора, которая позволяет передавать вместе с номером вызывающего абонента дополнительную информацию, например, название бренда, компании или цель звонка. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другими телеком-операторами."Сервис "Этикетка" от билайн бизнес помогает компаниям повышать не только эффективность работы сотрудников, но и лояльность клиентов. Когда абонент уверен, что ему звонит действительно страховая, банк или доставка, разговор строится более доверительно и позитивно. От идентификации вызовов выигрывают все, кроме мошенников и спамеров. Уже сегодня с "Этикеткой" билайна совершено более 3 миллионов вызовов, и мы стремимся к тому, чтобы это число росло в геометрической прогрессии", — прокомментировал директор по работе с ключевыми клиентами блока по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.Как отмечается в сообщении, на пилотном этапе "Группа Ренессанс Страхование" использовала "Этикетку" для повторного контакта с клиентами, которые не ответили на первый звонок. В результате сотрудникам компании удалось связаться с 61% клиентов."Обычно при недозвоне до клиентов мы пробовали разные каналы коммуникации — мессенджеры, email, СМС, чтобы подтвердить, что с клиентом на связи действительно его страховая компания. Это требовало дополнительных ресурсов. С "Этикеткой" все стало проще: дозвоны проходят быстрее, поэтому "Этикетка" стала нашим рабочим инструментом при пролонгации договоров, а в планах — масштабирование сервиса на направление нового бизнеса", — сказал управляющий директор ПАО "Группа Ренессанс страхование" Николай Ефанкин.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWxHpm4CCN

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, ренессанс страхование, технологии