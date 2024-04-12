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Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024
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20:56 12.04.2024 (обновлено: 21:02 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939713599.html
Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой, заявил ЦАХАЛ
Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.04.2024
Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой, заявил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате двух беспилотников со взрывчаткой на севере страны, которые в пятницу вечером пересекли границу со... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:56
2024-04-12T21:02
в мире
ливан
израиль
армия обороны израиля (цахал)
беспилотники
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате двух беспилотников со взрывчаткой на севере страны, которые в пятницу вечером пересекли границу со стороны Ливана."Ранее сегодня вечером система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два БПЛА "Хезболлах" со взрывчаткой, которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана. Сирены воздушной тревоги звучали в Рамот-Нафтали из-за риска падения осколков от ракеты-перехватчика", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу в ЦАХАЛ сообщили, что порядка 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), беспилотники, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Беспилотники, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Израильская система ПВО перехватила два дрона со взрывчаткой, заявил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: израильская система ПВО успешно перехватила 2 боевых дрона со взрывчаткой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате двух беспилотников со взрывчаткой на севере страны, которые в пятницу вечером пересекли границу со стороны Ливана.
«
"Ранее сегодня вечером система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила два БПЛА "Хезболлах" со взрывчаткой, которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана. Сирены воздушной тревоги звучали в Рамот-Нафтали из-за риска падения осколков от ракеты-перехватчика", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в ЦАХАЛ сообщили, что порядка 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана по северным населенным пунктам Израиля. О пострадавших не сообщалось. Массированный ракетный обстрел произошел на фоне ожидаемого ответа из Тегерана на недавний израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибло несколько офицеров элитных подразделений вооруженных сил Ирана.
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В миреЛиванИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)БеспилотникиИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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