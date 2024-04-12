https://ria.ru/20240412/bespilotnik-1939663371.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:45
2024-04-12T16:45
2024-04-12T16:49
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Двенадцатого апреля около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240412/belgorod-1939555426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО в Белгородской области сбила украинский беспилотник