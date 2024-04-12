https://ria.ru/20240412/belgorod-1939556451.html

Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА

Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024

Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА

Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА через 2 часа 42 минуты. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:51

2024-04-12T11:51

2024-04-12T11:51

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА через 2 часа 42 минуты. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - сообщает мэрия города.

https://ria.ru/20240412/belgorod-1939555426.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, безопасность