https://ria.ru/20240412/belgorod-1939556451.html
Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА
Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА
Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА через 2 часа 42 минуты. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:51
2024-04-12T11:51
2024-04-12T11:51
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об отмене угрозы атаки БПЛА через 2 часа 42 минуты. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - сообщает мэрия города.
https://ria.ru/20240412/belgorod-1939555426.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9b17c28c216fb182004a84b7f3566357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА
Мэрия Белгорода сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА через 2 часа 42 минуты