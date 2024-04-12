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В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 12.04.2024 (обновлено: 12:14 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/belgorod-1939555426.html
В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека
В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 12.04.2024
В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека
Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:47
2024-04-12T12:14
белгород
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он. Он добавил, что поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
белгород
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белгород, вячеслав гладков
Белгород, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека

Гладков: в Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадали два человека

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramБеспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. 12 апреля 2024
Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. 12 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. 12 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Он добавил, что поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
13 марта, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав Гладков
 
 
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