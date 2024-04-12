https://ria.ru/20240412/belgorod-1939555426.html

В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека

В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 12.04.2024

В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека

Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:47

2024-04-12T11:47

2024-04-12T12:14

белгород

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он. Он добавил, что поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, вячеслав гладков