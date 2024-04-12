В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека
Гладков: в Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадали два человека
© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramБеспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. 12 апреля 2024
Беспилотный летательный аппарат ВСУ врезался в административное здание в Белгороде. 12 апреля 2024
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгороде после атаки украинского беспилотника, который врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Он добавил, что поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы.
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