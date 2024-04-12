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АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику - РИА Новости, 12.04.2024
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00:40 12.04.2024 (обновлено: 01:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ator-1939479742.html
АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику
АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику - РИА Новости, 12.04.2024
АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:40
2024-04-12T01:43
артур мурадян
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
мексика
стамбул
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Инцидент, по его словам, произошел 8 апреля в Стамбуле."Никаких официальных документов об отказе в посадке пассажирам не выдали. Представитель авиакомпании к ним не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. И вместо 16 дней в Канкуне туристы полетели домой", — сообщил Мурадян.Замглавы АТОР призвал российских туроператоров временно воздержаться от отправки туристов в Мексику и другие страны Латинской Америки турецкими авиакомпаниями, так как те дискриминируют россиян.Turkish Airlines, по его словам, отказывается брать на рейсы в Мексику не только пассажиров без багажа или обратного билета, но даже туристов с путевками, оплаченными билетами и подтвержденным бронированием отелей."Ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает откровенно дискриминационный характер. Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов", — сказал эксперт, предложив в качестве альтернативы ближневосточные авиакомпании.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажиров поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
https://ria.ru/20240310/estoniya-1932160998.html
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артур мурадян, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), мексика, стамбул, россия
Артур Мурадян, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мексика, Стамбул, Россия
АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику

АТОР: Turkish Airlines не дала троим россиянам вылететь из Стамбула в Мексику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Инцидент, по его словам, произошел 8 апреля в Стамбуле.
«
"Никаких официальных документов об отказе в посадке пассажирам не выдали. Представитель авиакомпании к ним не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. И вместо 16 дней в Канкуне туристы полетели домой", — сообщил Мурадян.
Замглавы АТОР призвал российских туроператоров временно воздержаться от отправки туристов в Мексику и другие страны Латинской Америки турецкими авиакомпаниями, так как те дискриминируют россиян.
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Turkish Airlines, по его словам, отказывается брать на рейсы в Мексику не только пассажиров без багажа или обратного билета, но даже туристов с путевками, оплаченными билетами и подтвержденным бронированием отелей.
"Ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает откровенно дискриминационный характер. Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов", — сказал эксперт, предложив в качестве альтернативы ближневосточные авиакомпании.
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Одна из пострадавших пассажиров поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
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