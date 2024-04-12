https://ria.ru/20240412/ator-1939479742.html

АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику

АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику - РИА Новости, 12.04.2024

АТОР: турецкая авиакомпания не пустила троих россиян на рейс в Мексику

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:40

2024-04-12T00:40

2024-04-12T01:43

артур мурадян

turkish airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

мексика

стамбул

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала трем российским туристам, направлявшимся в Канкун в Мексике с пересадкой в Турции, в посадке на рейс, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Инцидент, по его словам, произошел 8 апреля в Стамбуле."Никаких официальных документов об отказе в посадке пассажирам не выдали. Представитель авиакомпании к ним не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. И вместо 16 дней в Канкуне туристы полетели домой", — сообщил Мурадян.Замглавы АТОР призвал российских туроператоров временно воздержаться от отправки туристов в Мексику и другие страны Латинской Америки турецкими авиакомпаниями, так как те дискриминируют россиян.Turkish Airlines, по его словам, отказывается брать на рейсы в Мексику не только пассажиров без багажа или обратного билета, но даже туристов с путевками, оплаченными билетами и подтвержденным бронированием отелей."Ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает откровенно дискриминационный характер. Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов", — сказал эксперт, предложив в качестве альтернативы ближневосточные авиакомпании.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажиров поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

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https://rsport.ria.ru/20230424/tennis-1867408432.html

https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938743389.html

мексика

стамбул

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артур мурадян, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), мексика, стамбул, россия