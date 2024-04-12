ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 70 раз за сутки, пострадавших нет
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Более 70 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно данным, предоставленным губернатором, 11 апреля восемь районов области были обстреляны 49 снарядами. Кроме того, регион подвергся атакам с использованием 23 беспилотных аппаратов, включая сброс семи взрывных устройств. Наибольшее количество обстрелов за последние сутки было зафиксировано в Шебекинском округе, как и днем ранее. Информации о пострадавших среди мирных жителей нет. Были выявлены повреждения в 5 многоквартирных домах, 6 частных домах, 7 транспортных средствах и одном торговом объекте. В целом, активность атак со стороны Украины за последние дни остается на уровне около 40 снарядов и 20 беспилотников в день.
"В Белгородском районе над селами Черемошное, Крутой Лог и Топлинка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. По селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. В селе Петровка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами сбиты три БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе атакам трех дронов-камикадзе подверглись села Логачевка и Кукуевка. В Грайворонском округе под обстрел попали окраины сел Замостье и Дроновка – установлено 8 прилетов.
Как отметил глава региона, в Красногвардейском районе рядом с селом Палатово обнаружен и изъят специалистами беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе на окраине села Староселье с дрона сброшено 6 взрывных устройств. В Яковлевском городском округе, по словам губернатора, в районе села Шопино системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 5 минометных снарядов и 22 гранатометных выстрела, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе... По МАПП "Шебекино" выпущено 8 минометных снарядов. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 4 прилета, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.