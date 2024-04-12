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ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/ataki-1939631326.html
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 12.04.2024
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Более 70 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:52
2024-04-12T14:52
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Более 70 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно данным, предоставленным губернатором, 11 апреля восемь районов области были обстреляны 49 снарядами. Кроме того, регион подвергся атакам с использованием 23 беспилотных аппаратов, включая сброс семи взрывных устройств. Наибольшее количество обстрелов за последние сутки было зафиксировано в Шебекинском округе, как и днем ранее. Информации о пострадавших среди мирных жителей нет. Были выявлены повреждения в 5 многоквартирных домах, 6 частных домах, 7 транспортных средствах и одном торговом объекте. В целом, активность атак со стороны Украины за последние дни остается на уровне около 40 снарядов и 20 беспилотников в день. "В Белгородском районе над селами Черемошное, Крутой Лог и Топлинка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. По селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. В селе Петровка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами сбиты три БПЛА противника", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе атакам трех дронов-камикадзе подверглись села Логачевка и Кукуевка. В Грайворонском округе под обстрел попали окраины сел Замостье и Дроновка – установлено 8 прилетов. Как отметил глава региона, в Красногвардейском районе рядом с селом Палатово обнаружен и изъят специалистами беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе на окраине села Староселье с дрона сброшено 6 взрывных устройств. В Яковлевском городском округе, по словам губернатора, в районе села Шопино системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. "В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 5 минометных снарядов и 22 гранатометных выстрела, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе... По МАПП "Шебекино" выпущено 8 минометных снарядов. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 4 прилета, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html
https://ria.ru/20240412/belgorod-1939509222.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ более 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 70 раз за сутки, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Более 70 раз украинская армия атаковала территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно данным, предоставленным губернатором, 11 апреля восемь районов области были обстреляны 49 снарядами. Кроме того, регион подвергся атакам с использованием 23 беспилотных аппаратов, включая сброс семи взрывных устройств. Наибольшее количество обстрелов за последние сутки было зафиксировано в Шебекинском округе, как и днем ранее. Информации о пострадавших среди мирных жителей нет. Были выявлены повреждения в 5 многоквартирных домах, 6 частных домах, 7 транспортных средствах и одном торговом объекте. В целом, активность атак со стороны Украины за последние дни остается на уровне около 40 снарядов и 20 беспилотников в день.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
При украинском обстреле в Белгороде получили повреждения более 200 квартир
7 апреля, 19:08
Белгородском районе над селами Черемошное, Крутой Лог и Топлинка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. По селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда. В селе Петровка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство… В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами сбиты три БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе атакам трех дронов-камикадзе подверглись села Логачевка и Кукуевка. В Грайворонском округе под обстрел попали окраины сел Замостье и Дроновка – установлено 8 прилетов.
Как отметил глава региона, в Красногвардейском районе рядом с селом Палатово обнаружен и изъят специалистами беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе на окраине села Староселье с дрона сброшено 6 взрывных устройств. В Яковлевском городском округе, по словам губернатора, в районе села Шопино системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное – зафиксировано 5 минометных снарядов и 22 гранатометных выстрела, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе... По МАПП "Шебекино" выпущено 8 минометных снарядов. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попало село Муром – зафиксировано 4 прилета, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 08:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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