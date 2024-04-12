Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха" - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 12.04.2024 (обновлено: 00:25 13.04.2024)
https://ria.ru/20240412/arest-1939692562.html
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха" - РИА Новости, 13.04.2024
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"
Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T18:44
2024-04-13T00:25
происшествия
москва
россия
промсвязьбанк
сколково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко, который проходит по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.Демченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).Как уточнили РИА Новости в суде, речь идет о хищении бюджетных средств "Сколково".Следствие считает, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент Инновационного фонда Сколково), обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме.Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление.Российский сервис "Гостех" — платформа, на которой создаются государственные цифровые сервисы и информационные системы.
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
https://ria.ru/20240319/zuev-1934247770.html
https://ria.ru/20231215/rosnano-1915983908.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, промсвязьбанк, сколково
Происшествия, Москва, Россия, Промсвязьбанк, Сколково
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"

Экс-руководителя "Гостеха" арестовали по делу о хищении 38 млн руб в "Сколково"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко, который проходит по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО Россети Северный Кавказ
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
Вчера, 10:07
Демченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).
Как уточнили РИА Новости в суде, речь идет о хищении бюджетных средств "Сколково".
Следствие считает, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент Инновационного фонда Сколково), обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".
Сергей Зуев, проходящий по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Никулинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Бывшего ректора "Шанинки" Зуева приговорили к четырем годам условно
19 марта, 14:55
Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме.
Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление.
Российский сервис "Гостех" — платформа, на которой создаются государственные цифровые сервисы и информационные системы.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Дело о хищении 179 миллионов рублей у дочки "Роснано" направили в суд
15 декабря 2023, 12:26
 
ПроисшествияМоскваРоссияПромсвязьбанкСколково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала