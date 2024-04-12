https://ria.ru/20240412/arest-1939692562.html
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха" - РИА Новости, 13.04.2024
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"
Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T18:44
2024-04-12T18:44
2024-04-13T00:25
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко, который проходит по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.Демченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).Как уточнили РИА Новости в суде, речь идет о хищении бюджетных средств "Сколково".Следствие считает, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент Инновационного фонда Сколково), обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме.Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление.Российский сервис "Гостех" — платформа, на которой создаются государственные цифровые сервисы и информационные системы.
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, промсвязьбанк, сколково
Происшествия, Москва, Россия, Промсвязьбанк, Сколково
В Москве арестовали экс-руководителя "Гостеха"
Экс-руководителя "Гостеха" арестовали по делу о хищении 38 млн руб в "Сколково"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы принял решение отправить под стражу до 25 мая экс-руководителя "Гостеха", директора центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярослава Демченко, который проходит по делу о хищении 38 миллионов рублей в "Сколково", сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
Демченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).
Как уточнили РИА Новости в суде, речь идет о хищении бюджетных средств "Сколково
".
Следствие считает, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент Инновационного фонда Сколково), обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт".
Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме.
Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление.
Российский сервис "Гостех" — платформа, на которой создаются государственные цифровые сервисы и информационные системы.