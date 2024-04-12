https://ria.ru/20240412/alkotester-1939547533.html

В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами

В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами - РИА Новости, 12.04.2024

В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами

В комитете Государственной Думы по охране здоровья назвали спорной идею проверять авиапассажиров алкотестерами, первый зампредседателя комитета Леонид Огуль... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:08

2024-04-12T11:08

2024-04-12T11:08

общество

леонид огуль

виталий савельев

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В комитете Государственной Думы по охране здоровья назвали спорной идею проверять авиапассажиров алкотестерами, первый зампредседателя комитета Леонид Огуль считает, что это "повод для злоупотреблений". Как ранее писали Известия, обращение к министру транспорта Виталию Савельеву подготовили в комитете Госдумы по региональной политике, в нем авторы предложили снабдить алкотестерами сотрудников авиакомпаний и аэропортов, чтобы проверять неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет. "Главное, чтобы этим не злоупотребляли... Какая промиля должна быть? Это спорный вопрос... это повод для злоупотребления, такие ограничения", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html

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общество, леонид огуль, виталий савельев