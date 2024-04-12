Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/alkotester-1939547533.html
В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами
В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами - РИА Новости, 12.04.2024
В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами
В комитете Государственной Думы по охране здоровья назвали спорной идею проверять авиапассажиров алкотестерами, первый зампредседателя комитета Леонид Огуль... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:08
2024-04-12T11:08
общество
леонид огуль
виталий савельев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95185/21/951852171_0:119:2584:1572_1920x0_80_0_0_c1c9ecca7335298c0c9247e8672c4f54.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В комитете Государственной Думы по охране здоровья назвали спорной идею проверять авиапассажиров алкотестерами, первый зампредседателя комитета Леонид Огуль считает, что это "повод для злоупотреблений". Как ранее писали Известия, обращение к министру транспорта Виталию Савельеву подготовили в комитете Госдумы по региональной политике, в нем авторы предложили снабдить алкотестерами сотрудников авиакомпаний и аэропортов, чтобы проверять неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет. "Главное, чтобы этим не злоупотребляли... Какая промиля должна быть? Это спорный вопрос... это повод для злоупотребления, такие ограничения", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95185/21/951852171_0:0:2584:1938_1920x0_80_0_0_9f2374a8145384fb34848d43122a4ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид огуль, виталий савельев
Общество, Леонид Огуль, Виталий Савельев
В Госдуме оценили идею проверять пассажиров алкотестерами

Депутат Огуль назвал идею проверять авиапассажиров алкотестерами спорной

© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Беспроводной алкотестер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В комитете Государственной Думы по охране здоровья назвали спорной идею проверять авиапассажиров алкотестерами, первый зампредседателя комитета Леонид Огуль считает, что это "повод для злоупотреблений".
Как ранее писали Известия, обращение к министру транспорта Виталию Савельеву подготовили в комитете Госдумы по региональной политике, в нем авторы предложили снабдить алкотестерами сотрудников авиакомпаний и аэропортов, чтобы проверять неадекватных пассажиров с признаками опьянения перед посадкой в самолет.
«
"Главное, чтобы этим не злоупотребляли... Какая промиля должна быть? Это спорный вопрос... это повод для злоупотребления, такие ограничения", - сказал он РИА Новости.
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
5 февраля, 04:40
 
ОбществоЛеонид ОгульВиталий Савельев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала