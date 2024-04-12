https://ria.ru/20240412/aktivy-1939559042.html

В США предложили новую схему финансирования Украины

В США предложили новую схему финансирования Украины - РИА Новости, 12.04.2024

В США предложили новую схему финансирования Украины

США выступили с предложением выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:00

2024-04-12T12:00

2024-04-12T12:36

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далип сингх

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США выступили с предложением выделить Украине помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов, сообщает Financial Times со ссылкой на заместителя советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далипа Сингха."Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины", — цитирует издание Сингха, приехавшего в Киев 10 апреля.Он объяснил, что инициатива США включает в себя вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов либо через облигации, либо через кредит. Отмечается, что подобная мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Американская схема будет рассмотрена министрами финансов "Большой семерки" на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, говорится в публикации.В МИД России называли заморозку активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Читайте в Дзен: Детонация за 30 километров: раскрыто, что Россия подорвала ночью на Украине"Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

https://ria.ru/20240410/ideya-1939094317.html

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россия

сша

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россия, сша, украина, далип сингх, сергей лавров