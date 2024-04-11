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В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение - РИА Новости, 11.04.2024
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10:51 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/zemletryasenie-1939276865.html
В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение
В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение - РИА Новости, 11.04.2024
В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в ночь на четверг на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг залегал на глубине 10 километров,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:51
2024-04-11T10:51
краснодарский край
майкоп
белореченский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в ночь на четверг на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг залегал на глубине 10 километров, пострадавших и повреждений нет, сообщили в четверг в республиканском комитете по делам ГО и ЧС. "На территории республики Адыгея и Краснодарского края зафиксировано сейсмособытие (землетрясение) магнитудой 3,5-4 балла. Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме. При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 15 километрах к северо-западу от Майкопа в Республике Адыгея. Подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в 01:31 мск.
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краснодарский край
майкоп
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краснодарский край, майкоп, белореченский район, происшествия
Краснодарский край, Майкоп, Белореченский район, Происшествия
В Адыгее и Краснодарском крае ночью произошло землетрясение

Землетрясение произошло ночью в Адыгее и Краснодарском крае, никто не пострадал

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в ночь на четверг на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг залегал на глубине 10 километров, пострадавших и повреждений нет, сообщили в четверг в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.
«
"На территории республики Адыгея и Краснодарского края зафиксировано сейсмособытие (землетрясение) магнитудой 3,5-4 балла. Эпицентр находился на границе города Майкопа с Белореченским районом на глубине 10 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 15 километрах к северо-западу от Майкопа в Республике Адыгея. Подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в 01:31 мск.
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Краснодарский крайМайкопБелореченский районПроисшествия
 
 
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