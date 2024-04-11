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Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 11.04.2024 (обновлено: 18:19 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zaes-1939422804.html
Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:53
2024-04-11T18:19
специальная военная операция на украине
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рафаэль гросси
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта."Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ. Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии. Гросси призвал международное сообщество работать над деэскалацией конфликта на Украине и пообещал, что обсудит ситуацию на Запорожской АЭС с Совбезом ООН на следующей неделе. Также он призвал прекратить удары по Запорожской АЭС, назвал повторение атаки во вторник проявлением "явной готовности продолжать нападения".В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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в мире, украина, магатэ, оон, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МАГАТЭ, ООН, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Россия
Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС

Гросси пообещал обсудить ситуацию на Запорожской АЭС с Советом безопасности ООН

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта.
"Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ. Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии. Гросси призвал международное сообщество работать над деэскалацией конфликта на Украине и пообещал, что обсудит ситуацию на Запорожской АЭС с Совбезом ООН на следующей неделе. Также он призвал прекратить удары по Запорожской АЭС, назвал повторение атаки во вторник проявлением "явной готовности продолжать нападения".
Изображение сгенерировано ИИ
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В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".
В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМАГАТЭООНРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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