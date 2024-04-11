https://ria.ru/20240411/zaes-1939422804.html

Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Глава МАГАТЭ призвал не допустить эскалации из-за атак на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:53

2024-04-11T17:53

2024-04-11T18:19

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС привели к имеющему крайне важные последствия этапу конфликта."Однако самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", - говорится в заявлении МАГАТЭ. Как отмечается в заявлении МАГАТЭ, атаки на ЗАЭС в минувшее воскресенье ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности, значительно увеличив риск ядерной аварии. Гросси призвал международное сообщество работать над деэскалацией конфликта на Украине и пообещал, что обсудит ситуацию на Запорожской АЭС с Совбезом ООН на следующей неделе. Также он призвал прекратить удары по Запорожской АЭС, назвал повторение атаки во вторник проявлением "явной готовности продолжать нападения".В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Затем в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Как заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Украина сделала повседневной практикой свои атаки на ЗАЭС, а постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона призвала международное сообщество осудить "безответственные и крайне опасные действия киевского режима".В связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240411/zaes-1939227585.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, магатэ, оон, рафаэль гросси, запорожская аэс, россия