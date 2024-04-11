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ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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17:20 11.04.2024 (обновлено: 17:26 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/zaes-1939412444.html
ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС
ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС
ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:20
2024-04-11T17:26
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ООН, 11 апр - РИА Новости. ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча.Он упомянул о недавнем "прямом нападении" на Запорожскую АЭС впервые с ноября 2022 года, в том числе в понедельник и вторник."Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", - сказал Енча.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20240409/magate-1938963722.html
https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html
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в мире, оон, магатэ
В мире, ООН, МАГАТЭ
ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС

ООН присоединилась к призыву МАГАТЭ к немедленному прекращению нападений на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ООН, 11 апр - РИА Новости. ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча.
Он упомянул о недавнем "прямом нападении" на Запорожскую АЭС впервые с ноября 2022 года, в том числе в понедельник и вторник.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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9 апреля, 23:42
"Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", - сказал Енча.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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