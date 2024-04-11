ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС
ООН присоединилась к призыву МАГАТЭ к немедленному прекращению нападений на ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ООН, 11 апр - РИА Новости. ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча.
Он упомянул о недавнем "прямом нападении" на Запорожскую АЭС впервые с ноября 2022 года, в том числе в понедельник и вторник.
"Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", - сказал Енча.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.