https://ria.ru/20240411/zaes-1939412444.html

ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС

ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС - РИА Новости, 11.04.2024

ООН призвала немедленно прекратить нападения на ЗАЭС

ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:20

2024-04-11T17:20

2024-04-11T17:26

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ООН, 11 апр - РИА Новости. ООН присоединяется к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС, заявил на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Енча.Он упомянул о недавнем "прямом нападении" на Запорожскую АЭС впервые с ноября 2022 года, в том числе в понедельник и вторник."Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента. Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты", - сказал Енча.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240409/magate-1938963722.html

https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон, магатэ