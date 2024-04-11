https://ria.ru/20240411/vsu-1939246864.html
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении
В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:03
2024-04-11T08:03
2024-04-11T08:04
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь, который был развернут из-за увеличения потерь украинских боевиков на этом направлении. Основная задача медиков – стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что из-за нехватки специализированного медицинского транспорта и большого потока раненых многих украинских военнослужащих эвакуируют на гражданском автотранспорте.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении
ВСУ развернули госпиталь на Купянском направлении из-за растущих потерь