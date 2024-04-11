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Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 11.04.2024 (обновлено: 08:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/vsu-1939246864.html
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении
В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:03
2024-04-11T08:04
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь, который был развернут из-за увеличения потерь украинских боевиков на этом направлении. Основная задача медиков – стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что из-за нехватки специализированного медицинского транспорта и большого потока раненых многих украинских военнослужащих эвакуируют на гражданском автотранспорте.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении

ВСУ развернули госпиталь на Купянском направлении из-за растущих потерь

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь, который был развернут из-за увеличения потерь украинских боевиков на этом направлении. Основная задача медиков – стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что из-за нехватки специализированного медицинского транспорта и большого потока раненых многих украинских военнослужащих эвакуируют на гражданском автотранспорте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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