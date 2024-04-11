https://ria.ru/20240411/vsu-1939246864.html

Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении

Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.04.2024

Марочко сообщил о растущих потерях ВСУ на Купянском направлении

В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:03

2024-04-11T08:03

2024-04-11T08:04

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. В Ковшаровке на Купянском направлении ВСУ развернули дополнительный полевой госпиталь из-за растущих потерь среди личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь, который был развернут из-за увеличения потерь украинских боевиков на этом направлении. Основная задача медиков – стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что из-за нехватки специализированного медицинского транспорта и большого потока раненых многих украинских военнослужащих эвакуируют на гражданском автотранспорте.

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины