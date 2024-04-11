https://ria.ru/20240411/vrachi-1939312526.html

Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Подмосковье

Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024

Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Подмосковье

Двухлетний ребенок, выпавший из окна в Малаховке, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:32

2024-04-11T12:32

2024-04-11T12:33

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двухлетний ребенок, выпавший из окна в Малаховке, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Накануне СМИ писали, что двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в подмосковной Малаховке, его мать скрылась, ее ищут. "В результате происшествия пострадал один ребенок. Он доставлен в медучреждение, подведомственное минздраву Московской области. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Специалисты оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240411/dtp-1939306631.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)