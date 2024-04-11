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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда - РИА Новости, 11.04.2024
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20:45 11.04.2024 (обновлено: 21:34 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/voda-1939454954.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 18:00 мск достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:45
2024-04-11T21:34
оренбург
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 18:00 мск достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.&quot;Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать&quot;, — говорится в публикации.В правительстве также добавили, что в случае повышения уровня до 11 метров отключение водоснабжения в городе не планируется.В свою очередь, мэр Оренбурга Сергей Салмин уточнил, что количество затопленных участков выросло на 795, а домов — на 211. Он отметил, что на Южно-Уральском водозаборе круглосуточно дежурят бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939138551.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда — 1092 см

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленный дом в Оренбурге
Затопленный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленный дом в Оренбурге
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ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 18:00 мск достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.
«

"Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — говорится в публикации.

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В правительстве также добавили, что в случае повышения уровня до 11 метров отключение водоснабжения в городе не планируется.
В свою очередь, мэр Оренбурга Сергей Салмин уточнил, что количество затопленных участков выросло на 795, а домов — на 211. Он отметил, что на Южно-Уральском водозаборе круглосуточно дежурят бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет.

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
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В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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