Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического рекорда — 1092 см
Затопленный дом в Оренбурге
ОРЕНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 18:00 мск достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram-канале.
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"Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — говорится в публикации.
В Курганской области паводок затронул шесть населенных пунктов
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В правительстве также добавили, что в случае повышения уровня до 11 метров отключение водоснабжения в городе не планируется.
В свою очередь, мэр Оренбурга Сергей Салмин уточнил, что количество затопленных участков выросло на 795, а домов — на 211. Он отметил, что на Южно-Уральском водозаборе круглосуточно дежурят бригады. Угрозы подтопления оборудования сейчас нет.
Рекордный паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.