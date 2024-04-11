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Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине
Активизация стамбульского процесса по урегулированию на Украине может содействовать прекращению огня, Анкара готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:32
2024-04-11T10:32
в мире
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
давид арахамия
борис джонсон
верховная рада украины
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Активизация стамбульского процесса по урегулированию на Украине может содействовать прекращению огня, Анкара готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. МИД Швейцарии не исключает, что будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, на конференции в Швейцарии в этом году, сообщила ранее местная газета Temps. "Как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), на переговорах в Стамбуле стороны были близки к прекращению огня. Оживление стамбульского процесса, что предлагает господин президент, могло бы содействовать перемирию, устойчивому прекращению огня в конфликте, который затрагивает весь мир, в том числе наш регион. Анкара неоднократно выражала готовность к любому содействию для урегулирования конфликта", - сообщил собеседник агентства. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, давид арахамия, борис джонсон, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Борис Джонсон, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине

Источник: стамбульский процесс по Украине может содействовать прекращению огня

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Активизация стамбульского процесса по урегулированию на Украине может содействовать прекращению огня, Анкара готова к любому посредничеству, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
МИД Швейцарии не исключает, что будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, на конференции в Швейцарии в этом году, сообщила ранее местная газета Temps.
«
"Как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), на переговорах в Стамбуле стороны были близки к прекращению огня. Оживление стамбульского процесса, что предлагает господин президент, могло бы содействовать перемирию, устойчивому прекращению огня в конфликте, который затрагивает весь мир, в том числе наш регион. Анкара неоднократно выражала готовность к любому содействию для урегулирования конфликта", - сообщил собеседник агентства.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Эксперт рассказал, в каком случае Украина возобновит переговоры с Россией
25 ноября 2023, 19:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийДавид АрахамияБорис ДжонсонВерховная Рада Украины
 
 
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