https://ria.ru/20240411/tramp-1939288113.html
Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира
Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира - РИА Новости, 11.04.2024
Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира
Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, следует из данных торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:30
2024-04-11T11:53
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, следует из данных торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Акции компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет соцсетью Truth Social, начали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта. В первые два дня торгов они взлетели на 40%, однако потом началась череда снижений стоимости, которая привела к тому, что за все время бумаги компании подешевели на 31,4%. По итогам среды их цена упала на 8,57%, до 34,26 доллара за акцию. Это привело к тому, что состояние миллиардера уменьшилось до 4,6 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes бывший президент США опустился на 697-е место, а из списка BBI выбыл, поскольку минимальное состояние у его членов составляет на данный момент 5,76 миллиарда долларов.В конце марта Трамп заявил, что его вынуждают распродавать имущество, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке, признавшего его виновным в завышении стоимости активов.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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РИА Новости
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экономика, сша, дональд трамп, nasdaq, forbes
Экономика, США, Дональд Трамп, Nasdaq, Forbes
Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира
Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира после падения акций Trump Media
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, следует из данных торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index
(BBI).
Акции компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет соцсетью Truth Social, начали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта. В первые два дня торгов они взлетели на 40%, однако потом началась череда снижений стоимости, которая привела к тому, что за все время бумаги компании подешевели на 31,4%. По итогам среды их цена упала на 8,57%, до 34,26 доллара за акцию.
Это привело к тому, что состояние миллиардера уменьшилось до 4,6 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes
бывший президент США опустился на 697-е место, а из списка BBI выбыл, поскольку минимальное состояние у его членов составляет на данный момент 5,76 миллиарда долларов.
В конце марта Трамп заявил, что его вынуждают распродавать имущество, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке, признавшего его виновным в завышении стоимости активов.