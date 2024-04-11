https://ria.ru/20240411/tramp-1939288113.html

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира - РИА Новости, 11.04.2024

Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира

Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, следует из данных торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:30

2024-04-11T11:53

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выбыл из списка 500 самых богатых людей мира, следует из данных торгов и рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Акции компании Trump Media & Technology Group Corp, которая владеет соцсетью Truth Social, начали торговаться на бирже Nasdaq 26 марта. В первые два дня торгов они взлетели на 40%, однако потом началась череда снижений стоимости, которая привела к тому, что за все время бумаги компании подешевели на 31,4%. По итогам среды их цена упала на 8,57%, до 34,26 доллара за акцию. Это привело к тому, что состояние миллиардера уменьшилось до 4,6 миллиарда долларов. В рейтинге Forbes бывший президент США опустился на 697-е место, а из списка BBI выбыл, поскольку минимальное состояние у его членов составляет на данный момент 5,76 миллиарда долларов.В конце марта Трамп заявил, что его вынуждают распродавать имущество, чтобы внести почти полумиллиардный залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке, признавшего его виновным в завышении стоимости активов.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, дональд трамп, nasdaq, forbes