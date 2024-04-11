https://ria.ru/20240411/tobol-1939404638.html

Администрация Курганской области опровергла сообщение о прорыве плотины

Администрация Курганской области опровергла сообщение о прорыве плотины - РИА Новости, 11.04.2024

Администрация Курганской области опровергла сообщение о прорыве плотины

Правительство Курганской области в telegram-канале опровергло информацию о прорыве плотины в деревне Передергино, где лишь размыло запруду для сохранения уровня РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:51

2024-04-11T16:51

2024-04-11T17:02

курганская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

происшествия

вадим шумков

курган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938925767_0:48:761:476_1920x0_80_0_0_24e7d8543c3d7f0563dc9f5d61273425.jpg

КУРГАН, 11 апр - РИА Новости. Правительство Курганской области в telegram-канале опровергло информацию о прорыве плотины в деревне Передергино, где лишь размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол."Близ деревни Передергино Кетовского округа размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ", - говорится в официальном Telegram-канале областного правительства.Отмечается, что по предварительной информации администрации Кетовского округа, угрозы населённым пунктам нет."На место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских", - добавили в правительстве.Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе ситуация с паводками самая серьёзная. Уровень воды в реке Тобол в районе с. Звериноголовское на 08.00 (06.00) 11 апреля составляет 1008 сантиметров.Опасные явления наступают при 1060 сантиметров.

https://ria.ru/20240411/shumkov-1939403960.html

курганская область

тобол (река)

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске, происшествия, вадим шумков, курган