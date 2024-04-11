https://ria.ru/20240411/terminal-1939349213.html
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова - РИА Новости, 11.04.2024
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова
Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
кировская область
киров
москва
александр соколов
победилово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Хотим открыть в Победилово международный терминал. Для этого нужно новое здание. Чтобы создать его, мы направили заявку в Минтранс для вхождения в федеральный проект "Строительство региональных аэропортов", о котором рассказал президент Владимир Путин в недавнем послании", - сказал Соколов в ходе прямой линии. Как отметили в пресс-службе правительства региона, местный аэропорт Победилово в этом году был отремонтирован и модернизирован к 650-летию города Кирова. Здесь обновлены и расширены залы предполетного ожидания и зоны досмотра, оборудован бизнес-зал, сделана новая парковка. В результате проведенных изменений пропускная способность аэропорта увеличилась в 2 раза. Сегодня из Кирова совершаются регулярные рейсы по 5 направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар. В этом году откроются также рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Самару. Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. Предполагается, что в юбилейный год турпоток в регион, в том числе через воздушные ворота, вырастет до 1 000 042 человек (в 2023 году – 843 891 человек).
https://ria.ru/20240401/kontrol-1937145756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, москва, александр соколов, победилово
Кировская область, Киров, Москва, Александр Соколов, Победилово
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Хотим открыть в Победилово международный терминал. Для этого нужно новое здание. Чтобы создать его, мы направили заявку в Минтранс для вхождения в федеральный проект "Строительство региональных аэропортов", о котором рассказал президент Владимир Путин
в недавнем послании", - сказал Соколов в ходе прямой линии.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, местный аэропорт Победилово в этом году был отремонтирован и модернизирован к 650-летию города Кирова. Здесь обновлены и расширены залы предполетного ожидания и зоны досмотра, оборудован бизнес-зал, сделана новая парковка. В результате проведенных изменений пропускная способность аэропорта увеличилась в 2 раза.
Сегодня из Кирова совершаются регулярные рейсы по 5 направлениям: в Москву
, Санкт-Петербург
, Сочи
, Казань
, Нарьян-Мар
. В этом году откроются также рейсы в Калининград
, Минеральные Воды
, Махачкалу
и Самару.
Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. Предполагается, что в юбилейный год турпоток в регион, в том числе через воздушные ворота, вырастет до 1 000 042 человек (в 2023 году – 843 891 человек).