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Международный терминал появится в аэропорту города Кирова - РИА Новости, 11.04.2024
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Кировская область
Кировская область
 
13:56 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/terminal-1939349213.html
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова - РИА Новости, 11.04.2024
Международный терминал появится в аэропорту города Кирова
Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:56
2024-04-11T13:56
кировская область
киров
москва
александр соколов
победилово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Хотим открыть в Победилово международный терминал. Для этого нужно новое здание. Чтобы создать его, мы направили заявку в Минтранс для вхождения в федеральный проект "Строительство региональных аэропортов", о котором рассказал президент Владимир Путин в недавнем послании", - сказал Соколов в ходе прямой линии. Как отметили в пресс-службе правительства региона, местный аэропорт Победилово в этом году был отремонтирован и модернизирован к 650-летию города Кирова. Здесь обновлены и расширены залы предполетного ожидания и зоны досмотра, оборудован бизнес-зал, сделана новая парковка. В результате проведенных изменений пропускная способность аэропорта увеличилась в 2 раза. Сегодня из Кирова совершаются регулярные рейсы по 5 направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар. В этом году откроются также рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Самару. Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. Предполагается, что в юбилейный год турпоток в регион, в том числе через воздушные ворота, вырастет до 1 000 042 человек (в 2023 году – 843 891 человек).
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киров, москва, александр соколов, победилово
Кировская область, Киров, Москва, Александр Соколов, Победилово

Международный терминал появится в аэропорту города Кирова

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово"
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Международный терминал появится в аэропорту "Победилово" города Кирова, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Хотим открыть в Победилово международный терминал. Для этого нужно новое здание. Чтобы создать его, мы направили заявку в Минтранс для вхождения в федеральный проект "Строительство региональных аэропортов", о котором рассказал президент Владимир Путин в недавнем послании", - сказал Соколов в ходе прямой линии.
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Как отметили в пресс-службе правительства региона, местный аэропорт Победилово в этом году был отремонтирован и модернизирован к 650-летию города Кирова. Здесь обновлены и расширены залы предполетного ожидания и зоны досмотра, оборудован бизнес-зал, сделана новая парковка. В результате проведенных изменений пропускная способность аэропорта увеличилась в 2 раза.
Сегодня из Кирова совершаются регулярные рейсы по 5 направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар. В этом году откроются также рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Самару.
Город Киров в 2024 году отмечает свое 650-летие. Предполагается, что в юбилейный год турпоток в регион, в том числе через воздушные ворота, вырастет до 1 000 042 человек (в 2023 году – 843 891 человек).
 
Кировская областьКировМоскваАлександр СоколовПобедилово
 
 
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