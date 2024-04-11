https://ria.ru/20240411/staroobryadtsy-1939302468.html

Старообрядцы объявили сбор средств для подтопленного храма в Орске

Старообрядцы объявили сбор средств для подтопленного храма в Орске - РИА Новости, 11.04.2024

Старообрядцы объявили сбор средств для подтопленного храма в Орске

Уральская епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) нуждается в молитвенной и финансовой помощи – старообрядческий храм в Орске подтоплен,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:08

2024-04-11T12:08

2024-04-11T12:08

религия

орск

урал

оренбургская область

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

религия

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Уральская епархия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) нуждается в молитвенной и финансовой помощи – старообрядческий храм в Орске подтоплен, многие прихожане экстренно покинули свои дома из-за наводнения, следует из сообщения, опубликованного в среду на сайте РПСЦ."В Орске из-за прорыва дамбы на реке Урал под водой оказалась значительная часть города. Особенно пострадал район старого города, где в том числе находится старообрядческий храм во имя святителя Арсения Уральского. Жителям города — среди них, конечно, есть и прихожане старообрядческого храма — пришлось экстренно покинуть дома", - сказано в сообщении.Отмечается, что в церкви святителя Арсения Уральского до последнего находился диакон Георгий Данилов, который в "уже сильно залитом водой храме поднял святыни на верхние этажи и после этого покинул храм"."Уральская епархия просит молитвенной и финансовой помощи, которую можно направить на имя благочинного епархии протоиерея Владимира Гошкодеря. Уровень воды в городе повышается до сих пор из-за сильного таяния снега. Очевидно, что и храму, и прихожанам потребуются значительные усилия и время для восстановления", - заключили в Церкви.Реквизиты для оказания помощи опубликованы на официальном сайте Русской православной старообрядческой церкви.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

https://ria.ru/20240410/volontery-1939176759.html

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

орск

урал

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

орск, урал, оренбургская область, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, религия