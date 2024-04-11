Рейтинг@Mail.ru
Над Мордовией сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html
Над Мордовией сбили украинские беспилотники
Над Мордовией сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 11.04.2024
Над Мордовией сбили украинские беспилотники
Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:43
2024-04-11T15:43
россия
украина
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА, сообщили в пресс-службе "Народного фронта". "Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей", - отмечается в сообщении. Как сообщается, мобильное приложение "Радар.НФ" разработано "Народным фронтом" и предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы. "За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Более 466 тысяч россиян уже установили приложение "Радар.НФ", - рассказали в организации. Уточняется, что лидерами по скачиванию стали Белгородская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Краснодарский край. Приложение "Радар.НФ" позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах.
https://ria.ru/20231206/radarnf-1914007233.html
https://ria.ru/20231017/eleron-7-1903218626.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, белгородская область, безопасность
Россия, Украина, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Мордовией сбили украинские беспилотники

"Народный фронт": "Радар.НФ" помогло сбить украинские БПЛА над Мордовией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".
"Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей", - отмечается в сообщении.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
6 декабря 2023, 00:33
Как сообщается, мобильное приложение "Радар.НФ" разработано "Народным фронтом" и предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы.
"За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Более 466 тысяч россиян уже установили приложение "Радар.НФ", - рассказали в организации.
Уточняется, что лидерами по скачиванию стали Белгородская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Краснодарский край.
Приложение "Радар.НФ" позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах.
Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом среди подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой
17 октября 2023, 03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала