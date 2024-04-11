Над Мордовией сбили украинские беспилотники
"Народный фронт": "Радар.НФ" помогло сбить украинские БПЛА над Мордовией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА, сообщили в пресс-службе "Народного фронта".
"Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей", - отмечается в сообщении.
Приложение Общероссийского народного фронта помогло сбить пять дронов ВСУ
6 декабря 2023, 00:33
Как сообщается, мобильное приложение "Радар.НФ" разработано "Народным фронтом" и предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы.
"За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Более 466 тысяч россиян уже установили приложение "Радар.НФ", - рассказали в организации.
Уточняется, что лидерами по скачиванию стали Белгородская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Краснодарский край.
Приложение "Радар.НФ" позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах.
Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой
17 октября 2023, 03:05