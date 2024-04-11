https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939388184.html

Над Мордовией сбили украинские беспилотники

Над Мордовией сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 11.04.2024

Над Мордовией сбили украинские беспилотники

Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:43

2024-04-11T15:43

2024-04-11T15:43

россия

украина

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Над Мордовией были сбиты украинские беспилотники самолётного типа благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", с помощью которых удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА, сообщили в пресс-службе "Народного фронта". "Дежурными средствами ПВО России в ночь на 11 апреля над Мордовией впервые были сбиты украинские беспилотники самолётного типа. Это первая попытка Украины атаковать республику. Благодаря сигналам, поступившим через приложение "Радар.НФ", удалось выявить траекторию движения и оперативно устранить украинский БПЛА. Информация о беспилотнике поступила от пользователей из Воронежской, Тамбовской и Липецкой областей", - отмечается в сообщении. Как сообщается, мобильное приложение "Радар.НФ" разработано "Народным фронтом" и предназначено для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы. "За полгода активного использования получены тысячи сигналов от граждан, благодаря чему десятки беспилотников были успешно ликвидированы. Более 466 тысяч россиян уже установили приложение "Радар.НФ", - рассказали в организации. Уточняется, что лидерами по скачиванию стали Белгородская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Краснодарский край. Приложение "Радар.НФ" позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах.

https://ria.ru/20231206/radarnf-1914007233.html

https://ria.ru/20231017/eleron-7-1903218626.html

россия

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, белгородская область, безопасность