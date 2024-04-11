https://ria.ru/20240411/smi-1939386372.html

В Британии призвали напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

В Британии призвали напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю - РИА Новости, 11.04.2024

В Британии призвали напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

Колумнист британской газеты Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать непосредственные "военные действия против Ирана", если Тегеран нанесёт удар по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Колумнист британской газеты Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать непосредственные "военные действия против Ирана", если Тегеран нанесёт удар по Израилю. Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники. "Британия тоже несет чёткую ответственность стоять рядом с Вашингтоном и Иерусалимом, если Иран предпримет крупную атаку. Это означает, что слова (главы МИД Британии – ред.) лорда Кэмерона "Мы поддерживаем право Израиля на самооборону" должны стать чем-то большим, чем обычная банальность, и Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана", - пишет колумнист. В статье с громким заголовком "Мы должны напасть на Иран, если он ударит по Израилю" Кемп обвиняет США и Британию в "слабости", из-за которой "сателлиты" Ирана в Газе и ряде стран Ближнего Востока с 7 октября нацеливаются на Израиль. По его словам, жесткая политика экс-президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана сменилась с приходом в Белый дом Джо Байдена "коленопреклонным умиротворением". Это вкупе с другими решениями Вашингтона стало для Ирана словно "красной тряпкой для быка", считает колумнист. Лондон же своим относительно мягким подходом махал перед Ираном "своей собственной красной тряпкой прямо рядом с Вашингтоном", добавил он. По мнению Кемпа, именно такая стратегическая некомпетентность Британии, США и других стран Запада поспособствовала сегодняшнему насилию в Израиле и эскалации напряженности в регионе. Это также привело к тому, что арабские страны, опасаясь Ирана, готовы искать защиты не у Запада, пишет колумнист, указывая на якобы "территориальные амбиции" России и Китая в других регионах. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

https://ria.ru/20240411/khamas-1939279823.html

https://ria.ru/20231028/iran-1905760696.html

https://ria.ru/20231030/ataki-1906171108.html

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