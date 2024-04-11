https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939403325.html

Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков

Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024

Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков

Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:46

2024-04-11T16:46

2024-04-11T16:46

в мире

иран

израиль

сирия

сергей рябков

брикс

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Мы находимся в постоянном контакте и по линии БРИКС, в ближайшее время тоже предстоят новые, углубленные обсуждения всего комплекса вопросов, относящихся к Ближнему Востоку", - сказал Рябков журналистам. "Мы осуждаем акт со стороны Израиля (удар по иранскому консульству в Дамаске - ред.). Мы считаем, что попустительство израильским действиям на Ближнем Востоке, которые представляют собой стержень политики Вашингтона, во многом становится первопричиной все новых и новых трагедий", - добавил Рябков. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сирия, сергей рябков, брикс, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году