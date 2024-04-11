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Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
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16:46 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939403325.html
Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков
Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков
Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:46
2024-04-11T16:46
в мире
иран
израиль
сирия
сергей рябков
брикс
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Мы находимся в постоянном контакте и по линии БРИКС, в ближайшее время тоже предстоят новые, углубленные обсуждения всего комплекса вопросов, относящихся к Ближнему Востоку", - сказал Рябков журналистам. "Мы осуждаем акт со стороны Израиля (удар по иранскому консульству в Дамаске - ред.). Мы считаем, что попустительство израильским действиям на Ближнем Востоке, которые представляют собой стержень политики Вашингтона, во многом становится первопричиной все новых и новых трагедий", - добавил Рябков. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
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в мире, иран, израиль, сирия, сергей рябков, брикс, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Сергей Рябков, БРИКС, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков

Рябков: Россия контактирует с Ираном из-за возможного ответа на удар Израиля

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства
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"Мы находимся в постоянном контакте и по линии БРИКС, в ближайшее время тоже предстоят новые, углубленные обсуждения всего комплекса вопросов, относящихся к Ближнему Востоку", - сказал Рябков журналистам.
"Мы осуждаем акт со стороны Израиля (удар по иранскому консульству в Дамаске - ред.). Мы считаем, что попустительство израильским действиям на Ближнем Востоке, которые представляют собой стержень политики Вашингтона, во многом становится первопричиной все новых и новых трагедий", - добавил Рябков.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
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2 апреля, 11:37
 
В миреИранИзраильСирияСергей РябковБРИКСКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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