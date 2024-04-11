Россия находится в контакте с Ираном, заявил Рябков
Рябков: Россия контактирует с Ираном из-за возможного ответа на удар Израиля
© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном в свете возможного ответа Тегерана на удар Израиля по консульству Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
"Мы находимся в постоянном контакте и по линии БРИКС, в ближайшее время тоже предстоят новые, углубленные обсуждения всего комплекса вопросов, относящихся к Ближнему Востоку", - сказал Рябков журналистам.
"Мы осуждаем акт со стороны Израиля (удар по иранскому консульству в Дамаске - ред.). Мы считаем, что попустительство израильским действиям на Ближнем Востоке, которые представляют собой стержень политики Вашингтона, во многом становится первопричиной все новых и новых трагедий", - добавил Рябков.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".